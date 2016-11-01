Ташкент, 1 ноября, 2016, 23:11 — ИА Регнум.



Павел Беньков. Сбор хлопка в Узбекской ССР

Врио президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует увеличить объем ВВП Узбекистана в два раза к 2030 году, в случае избрания его президентом.

«Центральная и важная задача — реализация конкретных целевых программ по увеличению до 2030 года объема ВВП более чем в два раза, доведению доли промышленности в экономике до 40%», заявил Мирзиёев, выступая на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана с программной речью.

По его словам, в этих целях приняты и реализуются восемь специальных программ, направленных на развитие химической промышленности, переработки цветных и редких металлов, углеводородного сырья, текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической промышленности, переработки плодоовощной продукции и производства строительных материалов.

«В течение ближайших пяти лет будут реализованы 657 инвестиционных проектов общей стоимостью около 40 миллиардов долларов, что позволит увеличить объем промышленного производства в 1,5 раза», проинформировал врио президента.

Кроме того, по его словам, завершена разработка программы по дальнейшему развитию текстильной промышленности, ориентированной на глубокую переработку местного сырья. «Предстоит реализовать 140 инвестиционных проектов стоимостью 2 миллиарда 300 миллионов долларов. В результате объем производства готовой текстильной продукции предполагается увеличить в три раза», сообщил Мирзиёев.

Он также сообщил о программе ускоренного развития фармацевтической промышленности. По его словам, реализация 67 территориальных проектов даст возможность освоить производство в стране 162 новых лекарственных препаратов, импортируемых в настоящее время из-за рубежа, и увеличить общий объем выпуска лекарственных средств в 2,5 раза. «Одновременно будет обеспечена реализация в государственной аптечной сети жизненно важных лекарственных средств по фиксированным ценам», заверил Мирзиёев.

Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря.