Мирзиёев требует «подлинной независимости судов»
Ташкент, 1 ноября, 2016, 23:02 — ИА Регнум.
Обеспечение верховенства закона в обществе является гарантией эффективности всех осуществляемых реформ, важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране, считает врио президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
«Поэтому основная задача реформ в судебно-правовой сфере — это обеспечение подлинной независимости судебной власти, надежной защиты прав и свобод граждан, прочных гарантий правосудия», заявил он, выступая на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана с программной речью.
В этой связи, подчеркнул Мирзиёев, особое внимание будет уделяться увеличению срока полномочий судей, формированию корпуса судей, способных принимать справедливые решения, обладающих твердой волей, высокими моральными и профессиональными качествами.
Врио президента назвал важным «вопрос обеспечения неукоснительного соблюдения конституционных норм о независимости судебной власти и принципа неотвратимости ответственности за вмешательство в деятельность по отправлению правосудия».
По мнению кандидата в президенты, необходимо провести реформу в сфере адвокатуры «для полной реализации принципа равенства сторон при обеспечении правосудия, принять ряд мер по дальнейшему усилению роли и расширению полномочий адвокатуры в судебно-следственной деятельности».
«Мы продолжим политику либерализации уголовных наказаний, перевода некоторых составов преступлений в категорию не представляющих большой общественной опасности, дальнейшего расширения возможностей применения института примирения», заявил Мирзиёев.