Ташкент, 1 ноября, 2016, 23:02 — ИА Регнум.



Советский суд — суд народа!

Обеспечение верховенства закона в обществе является гарантией эффективности всех осуществляемых реформ, важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране, считает врио президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Поэтому основная задача реформ в судебно-правовой сфере — это обеспечение подлинной независимости судебной власти, надежной защиты прав и свобод граждан, прочных гарантий правосудия», заявил он, выступая на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана с программной речью.

В этой связи, подчеркнул Мирзиёев, особое внимание будет уделяться увеличению срока полномочий судей, формированию корпуса судей, способных принимать справедливые решения, обладающих твердой волей, высокими моральными и профессиональными качествами.

Врио президента назвал важным «вопрос обеспечения неукоснительного соблюдения конституционных норм о независимости судебной власти и принципа неотвратимости ответственности за вмешательство в деятельность по отправлению правосудия».

По мнению кандидата в президенты, необходимо провести реформу в сфере адвокатуры «для полной реализации принципа равенства сторон при обеспечении правосудия, принять ряд мер по дальнейшему усилению роли и расширению полномочий адвокатуры в судебно-следственной деятельности».

«Мы продолжим политику либерализации уголовных наказаний, перевода некоторых составов преступлений в категорию не представляющих большой общественной опасности, дальнейшего расширения возможностей применения института примирения», заявил Мирзиёев.