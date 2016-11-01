Москва, 1 ноября, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию прибыл на космодром Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Экипажи ТПК «Союз МС-03» прибыли на Байконур

На Байконур 1 ноября прибыли основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-03», старт которого назначен на 17 ноября.

На околоземную орбиту отправится миссия МКС 50/51, в составе российского космонавта Олега Новицкого, американского астронавта Пегги Уитсон и астронавта европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке. В состав дублирующего экипажа входят российский космонавт Федор Юрчихин, астронавт НАСА Джек Фишер и астронавт ЕКА Паоло Несполи.

Космический корабль новой модификации «Союз МС-03» отправится на орбиту 17 ноября в 23:20 мск со стартовой площадки №1, более известной под названием «Гагаринский старт».