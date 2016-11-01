Копенгаген, 1 ноября, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Дании сегодня, 1 ноября, в ходе Полярной научной конференции представило новую научную арктическую стратегию королевства. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, следование стратегии позволит Дании закрепить за собой репутацию лидера в области полярных наук.

М.Иванов ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

«Нам необходимо на карте закрепить за Данией место одной из ведущих стран в области арктических исследований и образования. Наряду с Гренландией и Фарерскими островами мы серьезным образом заинтересованы в устойчивом развитии Арктики. То, что происходит в Арктике, влияет на весь мир, к примеру, в виде изменения климата», — прокомментировала министр образования и науки Улла Тёрнес.

Стратегия предполагает тесное взаимодействие с Гренландией и Фарерскими островами — датскими автономиями. Министр отметила, что сотрудничество будет происходить на основе общих интересов и на условиях равноправия.

Среди первых конкретных проектов, к примеру, — создание на острове международного научно-исследовательского центра, деятельность которого бы способствовала укреплению научного сотрудничества всех стран, заинтересованных в развитии Арктики. Министерство образования совместно с местными властями вскоре приступит к изучению возможностей создания такого «научного хаба».

Другой пилотный проект будет направлен на поддержку гренландских студентов, обучающихся в Дании. Коренные жители сталкиваются с языковыми и культурными трудностями, проблемами интеграции в датское общество, программа будет направлена на устранение этих проблем.

Отметим, подготовка и воплощение научной стратегии — одна из задач Арктической стратегии королевства Дания, принятой в 2011-м году и рассчитанной до 2020-го года.

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