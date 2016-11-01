Москва, 1 ноября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать предложение вернуть «всех членов семьи на родину», сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков указал, что несколько дней назад сообщил о завершении дискуссии и добавить ему нечего.

Напомним, 31 октября лидер уральского отделения байкерского клуба «Ночные волки» Михаил Кайгородов ответил на предложение Дмитрия Пескова лидеру байкеров Александру Залдостанову извиниться перед Райкиным, что «прежде, чем поучать лидера патриотического движения России, следовало выполнить прямое поручение президента и вернуть всех членов семьи на родину», а также «позаботиться о смене американского гражданства своих близких родственников». По мнению Кайгородова, только после этого можно дискутировать о будущем России и о ее культурных ценностях.

Напомним, байкер Александр Залдастанов (Хирург) в ответ на публичные жалобы на цензуру в искусстве руководителя «Сатирикона» Константина Райкина, заявил, что «под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда порекомендовал Залдастанову извиниться перед Райкиным.