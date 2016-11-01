Москва, 1 ноября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Участкового терапевта должен заменить врач общей практики, заявил 1 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он также добавил, что это происходит во всем мире.

Игорь Обросов. Тридцатые годы. У истоков советской медицины. 1977

«Нам нужно обязательно переломить тенденцию узкой специализации врачей. Поэтому участкового терапевта должен заменить врач общей практики», — подчеркнул чиновник.

По словам Леонида Печатникова, в 1970 годы в СССР не совсем продуманно начали копировать западную систему здравоохранения, и проводить очень узкую специализацию врачей. На Западе очень быстро поняли, что этот путь тупиковый и вернулись к позиции врача общей практики. Врач общей практики это человек, обученный элементарным вещам посмотреть нос, горло. То, что раньше называлось земский врач, это и есть врач общей практики.

«Мы единственные не повторяем своих коллег за рубежом, мы не уничтожаем педиатрию. Поскольку педиатрия наше национально достояние, то для нас врач общей практики — это доктор взрослый, а педиатр — это доктор для детей, и он остается педиатром», — пояснил заместитель мэра.

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Чиновник также рассказал о том, что благодаря программе «Московский стандарт поликлиники» во всех взрослых поликлиниках города позволило увеличить доступность самозаписи к врачам. Такое нововведение, как «допустимая зона», когда врач специалист после первого приема заводит карточку на больного с хроническим заболеванием, после чего последний может записываться к специалисту, минуя участкового-терапевта.

Так доля пациентов находящихся в «допустимой зоне» к врачам-участковым терапевтам увеличилась с 68,7% в 2014 году до 97,3% в 2016. А к таким врачам-специалистам как оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, гинеколог доля пациентов в «допустимой зоне» увеличилась с 89,4% в 2014 году до 97,6% в 2016.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявляя в 2011 году о начале реформы столичного здравоохранения, городские власти заявляли, что после ее окончания в Москве будут работать только высококвалифицированные кадры на совершенно другой технике и по другим технологиям. В процессе реформы произошло объединение ряда клиник с крупными больницами, а также уволили 8,3 тысяч медицинских работников. На недостатки реформы обращали внимание в Счетной палате. Затем президент России Владимир Путин заявлял, что при реформировании здравоохранения столичные власти не продумали все нюансы. Кроме того, в мае 2015 года глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что порядка 80% жалоб на качество медуслуг по всей стране приходится на Москву. В свою очередь, власти Москвы, наоборот отметили, что качество медуслуг после проведенной оптимизации системы здравоохранения улучшилось. Однако столичных чиновников эти замечания не остановили, власти Москвы положительно оценили результаты перемен в системе столичного здравоохранения. А заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заверил общественность в том, что серьезных перемен больше не будет.

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