В Москве терапевтов предлагают заменить врачами общей практики
Москва, 1 ноября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Участкового терапевта должен заменить врач общей практики, заявил 1 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он также добавил, что это происходит во всем мире.
«Нам нужно обязательно переломить тенденцию узкой специализации врачей. Поэтому участкового терапевта должен заменить врач общей практики», — подчеркнул чиновник.
По словам Леонида Печатникова, в 1970 годы в СССР не совсем продуманно начали копировать западную систему здравоохранения, и проводить очень узкую специализацию врачей. На Западе очень быстро поняли, что этот путь тупиковый и вернулись к позиции врача общей практики. Врач общей практики это человек, обученный элементарным вещам посмотреть нос, горло. То, что раньше называлось земский врач, это и есть врач общей практики.
«Мы единственные не повторяем своих коллег за рубежом, мы не уничтожаем педиатрию. Поскольку педиатрия наше национально достояние, то для нас врач общей практики — это доктор взрослый, а педиатр — это доктор для детей, и он остается педиатром», — пояснил заместитель мэра.
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Чиновник также рассказал о том, что благодаря программе «Московский стандарт поликлиники» во всех взрослых поликлиниках города позволило увеличить доступность самозаписи к врачам. Такое нововведение, как «допустимая зона», когда врач специалист после первого приема заводит карточку на больного с хроническим заболеванием, после чего последний может записываться к специалисту, минуя участкового-терапевта.
Так доля пациентов находящихся в «допустимой зоне» к врачам-участковым терапевтам увеличилась с 68,7% в 2014 году до 97,3% в 2016. А к таким врачам-специалистам как оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, гинеколог доля пациентов в «допустимой зоне» увеличилась с 89,4% в 2014 году до 97,6% в 2016.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявляя в 2011 году о начале реформы столичного здравоохранения, городские власти заявляли, что после ее окончания в Москве будут работать только высококвалифицированные кадры на совершенно другой технике и по другим технологиям. В процессе реформы произошло объединение ряда клиник с крупными больницами, а также уволили 8,3 тысяч медицинских работников. На недостатки реформы обращали внимание в Счетной палате. Затем президент России Владимир Путин заявлял, что при реформировании здравоохранения столичные власти не продумали все нюансы. Кроме того, в мае 2015 года глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что порядка 80% жалоб на качество медуслуг по всей стране приходится на Москву. В свою очередь, власти Москвы, наоборот отметили, что качество медуслуг после проведенной оптимизации системы здравоохранения улучшилось. Однако столичных чиновников эти замечания не остановили, власти Москвы положительно оценили результаты перемен в системе столичного здравоохранения. А заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заверил общественность в том, что серьезных перемен больше не будет.
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