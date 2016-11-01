Москва, 1 ноября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Уверенность в том, что повышать рождаемость следует, распространена в российском обществе очень широко — её разделяют 71% граждан РФ. Но с 2011 года этот показатель существенно снизился. Таковы данные опроса, проведенного Фондои «Общественное мнение» (ФОМ).

Credits-helps.ru Материнский капитал

Принимать меры для того, чтобы уровень рождаемости в России повышался, следует потому что «в стране демографический кризис, население должно расти» (37%), повышение рождаемости требует улучшения социальных условий жизни людей

(10%), «население страны стареет, некому будет работать, содержать пожилых».

О материнском капитале знают или хоть что-то слышали почти все (85%), и почти все эту меру поддерживают (95%). Убежденность в том, что она эффективна, распространена чуть меньше, но все же придерживаются её более трех четвертей опрошенных (75%).

В обществе преобладает мнение, что отказываясь сегодня от индексации материнского капитала, правительство поступает неправильно.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 16 октября 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.