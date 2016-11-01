Ботсфьорд, Норвегия, 1 ноября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Норвегии бастуют российские рыбаки с траулера «Павел Копытин». Как сообщил сегодня, 1 ноября, корреспонденту ИА REGNUM инспектор Международной федерации транспортных рабочих в порту Калининград Вадим Мамонтов, экипаж траулера три месяца не получает зарплату.

Marinetraffic.com Траулер «Павел Копытин»

Первый раз рыбаки объявили о забастовке в начале октября, после чего судовладелец — ЗАО «Альбакор Прим» из Южно-Сахалинска — перечислил на счета рыбаков задолженность за июнь. «На этом всё, судно продолжает дрейф», — отметил Мамонтов.

«Получили вести от судовладельца, что прежний экипаж «Копытина», который после контракта вернулся домой в июле, зарплату до настоящего времени не получил», — уточнил представитель федерации.

В настоящее время, по словам Мамонтова, траулер зашел на стоянку в норвежский Батсфьорд, и здесь половина экипажа, в основном рядовые, отказалась покидать судно без зарплаты.

«Судовые офицеры махнули на неё рукой и решили разъехаться по домам, от Приморья до Калининграда. Однако оставшиеся на борту рыбаки обратились в профсоюз, готовят обращение в суд и к местной общественности насчет гуманитарной помощи», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

По данным профсоюза, минувшим летом рыбаки с судна «Сантана», также принадлежащего ЗАО «Альбакор Прим», обратились в транспортную прокуратуру Владивостока с жалобой на двойную бухгалтерию.