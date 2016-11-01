Симферополь, 1 ноября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Ряд высокопоставленных лиц Украины сохраняют в Крыму свои активы. Это следует из электронных деклараций об имуществе украинских чиновников, которые они должны были сдать до 31 октября.

Pixabay.com Богатство чиновников

Так в частности выяснилось, Петр Порошенко владеет Севастопольским морским заводом, а также компаниями «Севморверфь» и «Севмортранс», которые также расположены в Севастополе.

В свою очередь, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Николай Паламарчук является владельцем квартиры в Симферополе площадью 162,5 кв. м, в которой он до сих пор прописан.

У Анны Сытник, жены главы национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, в собственности находится участок в Севастополе площадью 416 кв. м, который семья приобрела в 2013 году.

А народный депутат Дмитрий Шенцев из «Оппозиционного блока» владеет двумя квартирами в поселке Кореиз площадью 188,30 кв. м и 73,60 кв. м. Депутат «Народного фронта» Татьяна Чорновол с 2010 году владеет участком 1513 кв. м под Судаком. Еще один участок принадлежит ее отцу в селе Веселое площадью 724 кв. м, который был приобретен в 2008 году.

Жильем в Крыму владеет и генпрокурор Украины Юрий Луценко. Его квартира в Приморском парке Ялты площадью 145 кв. м выставлена на продажу за 1 млн долларов.

Напомним, украинские чиновники задекларировали свое богатство онлайн в соответствии с требованиями антикоррупционной реформы. Как указала глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, в целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов. По подсчетам Reuters из данных деклараций следует, что всего 24 члена украинского правительства только наличными вместе владеют 7 млн долларов. А декларации двух братьев из фракции Петра Порошенко — Богдана и Ярослава Дубневичей — свидетельствует, что у них вместе есть 26 млн долларов, и это касается лишь тех средств, которые они не держат на банковских счетах. Сам президент Украины, в свою очередь, задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях на Украине, в России, Польше, Испании, Венгрии, Литве, Китае, Нидерландах, на Кипре, Британских Виргинских островах. Его доходы в 2015 году составили более 70 млн гривен. Премьер-министр Владимир Гройсман, который ранее сравнил подачу деклараций с прыжком с самолета, задекларировал 1,2 млн долларов и 460 тысяч евро наличными, а также коллекцию дорогих часов.