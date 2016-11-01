Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2016, 15:19 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Падение Берлина». Реж. Михаил Чиаурели. 1949. СССР Сталин

Ростовский театр драмы имени Горького готовит постановку об Иосифе Сталине. Режиссёром-постановщиком спектакля-исповеди планирует выступить художественный руководитель театра Александр Пудин. По его словам, эта работа — не только дань благодарности великому вождю. Как сообщили ИА REGNUM 1 ноября в театре, премьера намечена на весну 2017 года.

Известно, что биографическую драму «Сталин. Часовщик» поставят на Малой сцене. Это произведение Владимира Малягина поистине человеческое и актуальное.

«Сегодня, когда страна со всех сторон зажимается в неприятельские тиски, и повторяется то, что было в предвоенные годы с Советским Союзом, остро ощущается необходимость наличия в государстве яркого лидера, вождя, который мог бы объединить нацию и ответить тем вызовам, которые бросает время», — считает Александр Пудин.

Художественный руководитель отметил, что спектакль будет представлять собой исповедь героя с трибуны Мавзолея. Перед зрителем предстанет «монашествующий монарх, аскет, человек очень сложного нрава, избравшего путь беззаветного и бескорыстного служения своему Отечеству».

Кто исполнит главную роль, пока неизвестно, но в планах Пудина пригласить артиста Анатолия Виваева, который сыграл Сталина уже не раз. В спектакле также будут представлены члены семьи вождя и его сподвижники.

Отметим, что спектакль об Иосифе Сталине на ростовской сцене будет поставлен впервые.