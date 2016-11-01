Душанбе, 1 ноября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Министр финансов Таджикистана Абдусалом Курбониен провел переговоры с представителем Всемирного банка в республике Патрисией Виверс-Картер. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщило ИА «CA-news».

Шухрат Саъдиев Нурекская ГЭС

В ходе встречи стороны обсудили проект по реабилитации Нурекской ГЭС, и предпринимаемые таджикским правительством меры по улучшению финансового положения национального энергохолдинга «Барки точик».

Тема финансирования модернизации гидроэнергетического объекта обсуждается не только с Всемирным банком, но также с Азиатским, Евразийским и Исламским банками развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Европейским банком реконструкции и развития.

«До настоящего времени реконструировано несколько агрегатов Нурекской ГЭС, однако для полной модернизации объекта потребуется свыше $600 млн (более 37,93 млрд рублей по текущему курсу)», — уточнил сайт «TJinform».

ИА REGNUM напоминает, что Нурекская ГЭС (в 1980-е ГЭС им. Брежнева) — это крупнейшая гидроэлектростанция Таджикистана (вырабатывает около 75% всей производимой в республике электроэнергии). Запущена в эксплуатацию в 1972 году, мощность станции составляет порядка 3 ГВт. Плотина Нурекской ГЭС является одной из самых высоких в мире, ее высота составляет 300 метров.