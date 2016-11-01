Новосибирск, 1 ноября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. К 1 января 2017 года в каждом регионе должны быть приняты законы об утилизации, сортировке мусора и обращении с отходами — к этому времени необходимо определиться с региональным оператором, организующим цепочку от сбора твердых коммунальных отходов до захоронения, а полигоны по утилизации мусора должны быть вынесены за пределы городской черты. Как заявили ИА REGNUM в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, в регионе разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Cezary p Мусорный полигон

«В настоящее время разработаны и проходят правовую и антикоррупционную экспертизу проекты подзаконных правовых актов в сфере обращения с отходами: порядок сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора) на территории области, правильного осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО», — уточнили в министерстве.

Тревожная ситуация с отходами

Как утверждает министр ЖКХ Новосибирской области Ким Те Су, сегодня в Новосибирской агломерации «существует тревожная ситуация в сфере обращения с отходами».

«Отходы производства и потребления, образующиеся от населения и предприятий разных сфер как города Новосибирска, так и области, в большей мере просто захоранивают на полигонах или свалках», — подчеркнул Ким Те Су в беседе с ИА REGNUM.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в 2015 году в Новосибирской области было образовано 3,9 млн тонн отходов, утилизировано из них 2,4 млн тонн, захоронено — 1,2 млн тонн. По данным руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрия Марченко, только предприятия и население города Новосибирска за 2015 год образовали свыше 1,5 млн тонн отходов, а если брать всю область, то это уже порядка 5,2 млн тонн мусора. За последние 15 лет в регионе более чем в два раза увеличился объем ТКО.

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, на территории региона (по состоянию на 27 июля 2016 года) в государственный реестр были включены 18 объектов размещения отходов (для промышленных отходов — десять, для ТКО — восемь), при этом действует 25 объектов по захоронению отходов, имеющих тариф на услуги по утилизации ТБО. Количество объектов несанкционированного размещения отходов составляет 531.

По данным министерства ЖКХ региона, прием отходов города Новосибирска и Новосибирской агломерации осуществляют четыре полигона: «Левобережный», «Гусинобродский», «Новосибирск-вторресурс» и «ФГУП «ЖКХ ННЦ». Остаточный ресурс данных полигонов исчисляется — от одного года до четырех лет.

Мусоросортировочные комплексы

По мнению областного правительства, решить проблему можно только, построив на территории региона два мусоросортировочных комплекса. Разместить их планируется на территории Верх-Тулы и Раздоленского сельсовета.

На проектирование, строительство и реконструкцию полигонов ТБО в городских и сельских поселениях Новосибирской области в 2016 году в областном бюджете предусмотрено 14,1 млн рублей.

Сейчас по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса в Раздольном идут проектные работы. Что касается земельных участков для строительства мусоросортировочного комплекса и полигона на территории Верх-Тулинского сельсовета, то в настоящее время идет подготовка их к передаче в аренду.

Однако новосибирцы совсем не рады будущему соседству с комплексами.

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Они неоднократно высказывали претензии и по соседству свалки с садовыми сообществами, и с близким ее расположением в реке Издревой. Местные жители считают, что строительство должно быть перенесено в более пустынное место, либо концессионное соглашение должно быть расторгнуто вовсе.

В министерстве ЖКХ и энергетики области не отрицают, что обращения от новосибирцев, в том числе членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Раздоленского сельсовета, где предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, поступают, в том числе и в приемную губернатора и правительства региона. Но от вопроса о том, как разрешаются споры с протестующими, власти уклонились, отметив, что «информация о предоставлении земельных участков под строительство мусоросортировочных комплексов неоднократно освещалась в СМИ, на пресс-конференциях, интервью, а также предоставлялась заявителям в виде ответов и разъяснений».

Суть скандального концессионного соглашения

Концессионное соглашение между Новосибирской областью (от лица которого выступило министерство ЖКХ и энергетики) и ООО «Экология-Новосибирск» (концессионер) заключено 22 июля 2016 года. В рамках соглашения планируется создать два современных автоматизированных мусоросортировочных комплекса, включая полигоны для размещения твердых коммунальных отходов на территории Верх-Тулинского и Раздоленского сельсоветов Новосибирского района проектной мощностью 400 тысяч тонн отходов в год каждый. Срок концессионного соглашения — 40 лет, с 2016 по 2055 год.

Как заявили ИА REGNUM в министерстве ЖКХ и энергетики региона, затрат из бюджета Новосибирской области не предусматривается, а плата по концессионному соглашению в бюджет региона составит 1 млн рублей с ежегодной индексацией в течение первых 15 лет (срок возврата инвестиций), 15% от своего дохода по регулируемым видам деятельности (обработка и захоронение ТКО) — в течение всего последующего срока реализации концессионного соглашения (25 лет). При этом соглашение гарантирует доход компании «Экология — Новосибирск» в размере 121 млрд рублей. Но стоит отметить, что за большинство рисков все равно будет отвечать областной бюджет. Речь, в том числе, идет о возмещении недополученных концессионером доходов.

Объем валовой выручки концессионера в 2017 году должен составить более 272 миллионов рублей, в 2018 году — порядка двух миллиардов рублей, а к 2055 году сумма вырастет до 4,5 миллиардов рублей. В случае, если концессионеру по каким-то причинам не удастся получить планируемую выручку, то недополученные доходы в течение 40 лет будет возмещать бюджет Новосибирской области. А если региональное правительство нарушит сроки и порядок возмещения средств, на недополученные доходы концессионера будут начисляться проценты по ставке, равной ключевой ставке Центробанка, увеличенной на 3 процентных пункта.

Однако, по мнению властей, создание мусоросортировочных комплексов в перспективе позволит закрыть полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский» с последующей их рекультивацией.

Претензии представителей новосибирской общественности

Именно гарантированный бюджетом региона доход тревожит представителей общественности Новосибирска. По их мнению, методика подсчета прибыли весьма запутана, а сама схема создает мало инициатив для предпринимателя, чтобы он стремился вывести комплексы на проектную мощность, так как он может получить деньги и без этого.

Возникли сомнения в законности заключения соглашения, а также перезонирования и выделения для строительства соответствующего земельного участка. Общественные активисты предполагают, что земельный участок с кадастровым номером 54:19:133 701:955 относится к землям сельскохозяйственного назначения и в иную категорию переведен не был. Мнение о том, что изменение разрешенного использования этого земельного участка на использование «для строительства мусороперерабатывающего комплекса и полигона» произведено незаконно, привело к тому, что региональное отделение Общероссийского народного фронта направило обращение прокурору Новосибирской области о проведении прокурорской проверки.

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Кроме того, волнуют население и планы постройки объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на территории буферной зоны одного из наиболее ценных в природном отношении участков бассейна реки Издревая. По данным эксперта Общероссийского народного фронта, руководителя инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлии Колеватовой, под местом, запланированным для строительства, находятся подземные водные объекты, которые используются окружающими садовыми и дачными некоммерческими товариществами, а также жителями поселка Комаровка для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

«Создание промышленного объекта и подъездных путей к нему, как и полигона ТКО, несомненно, поставит под угрозу благополучие местного населения и садоводов, а также и природной экосистемы», — считает Колеватова.

Недовольство областных депутатов

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 12 октября также был рассмотрен вопрос об условиях концессионного соглашения, подписанного регионом и ООО «Экология-Новосибирск».

По словам председателя комитета Маийса Мамедова, на основании проведенного анализа этого соглашения у депутатов возникли вопросы, в том числе, к какой дополнительной финансовой нагрузке на областной бюджет приведет его подписание и как строительство новых мусоросортировочных комплексов повлияет на экологическую безопасность региона.

«Лично мне вообще непонятны условия концессионного соглашения, подписанного 22 июля 2016 года, — заявил заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Сметанин. — Моментов, которые могут быть оспорены, очень много. В справке, подготовленной профильными департаментами Законодательного собрания, указано множество примеров нарушения действующего законодательства и возможного экономического ущерба, которые понесет областной бюджет. Поэтому от депутатов требуется глубокий и всесторонний анализ этой сделки. Предлагаю создать рабочую группу, в которую должны войти законодатели, представители исполнительной власти, а также прокуратуры. У меня вызывает удивление факт, что министерство экономического развития Новосибирской области не проинформировало Законодательное собрание о подписании крупной сделки, которая затрагивает интересы каждого жителя области. Концессионное соглашение прошло согласование в нескольких министерствах и ведомствах правительства Новосибирской области, в том числе — в министерстве юстиции, но при этом в документе есть нарушения юридических норм и определенные ловушки, которые увидели специалисты Законодательного собрания. Хотелось бы знать имена тех, кто готовил этот документ, чтобы уволить их с государственной службы».

Депутат Евгений Покровский отметил — в справке, подготовленной департаментами Заксобрания, указано, что подписанное соглашение не позволяет в полной мере провести анализ финансово-экономических взаимоотношений сторон, так как не содержит достаточной информации об инвестиционных и производственных расходах, других параметрах, использованных для расчета стоимости услуг концессионера.

«При этом речь идет о шести миллиардах рублей! Не понимаю, как можно подписывать такие документы, не зная технических параметров? И главный вопрос, который возникает — кто будет отвечать за последствия этой сделки?» — подчеркнул Покровский. Депутаты приняли решение создать рабочую группу по рассмотрению условий концессионного соглашения. По словам заместителя председателя комитета Вадима Агенко, который возглавил эту рабочую группу, вопрос стоит так: если условия соглашения экономически не выгодны для Новосибирской области, которая обязуется на 40 лет взять на себя значительную финансовую нагрузку, то необходимо либо вынуждать концессионера вносить изменения в договор, либо расторгать это соглашение.

«Есть и юридические моменты. В одной из статей написано, что соглашение вступает в силу со дня подписания, то есть у области возникают обязанности: предоставить технические условия, землю, и это выполняется. А вот обязанности по срокам со стороны концессионера очень расплывчатые: не более чем за 33 месяца построить два утилизационных полигона и два перерабатывающих завода. Неустойка очень незначительная, и мы будем задавать вопрос об этом. Реальное окончание строительства — 2019 год, а область берет на себя обязанность уже в 2017 году поставить в Раздольное ТБК, хотя там нет полигона. При этом валовая выручка инвестора составит 270 млн, но откуда она возьмется, если ему негде работать? Такие противоречия в соглашении есть, и мы готовы доказывать, что оно нам в этом виде невыгодно. Кроме того, уставной капитал компании-концессионера всего 100 тысяч рублей, и деньги на строительство мусороперерабатывающего комплекса он будет брать в банке опять же под гарантии Новосибирской области. То есть, если вдруг концессионер разорится, — банк получит свои деньги из бюджета. Много вопросов и по тарифам. Сегодня граждане почти не чувствуют цену вывоза и утилизации мусора, потому что все это входит в содержание жилья. Когда это появится отдельной строчкой, цифра может выйти до 6−8 рублей с квадратного метра, хотя мы сегодня за капремонт платим 6,1 рублей. По моим расчетам, при тех показателях, которые прописаны в соглашении, тариф увеличится почти в десять раз. Еще один аспект: область обязуется обеспечить загруженность мусороперерабатывающих предприятий сырьем в полном объеме. Это — 800 тысяч тонн в год. По данным Новосибирскоблстата в 2015 году было вывезено 350 тысяч тонн мусора. Даже если статистика отражает не все, разброс более чем в два раза — очень значительный. Как видите, вопросов очень много — и по условиям соглашения, и по тарифам, которые отразятся на гражданах. Со всем этим необходимо разобраться рабочей группе», — подчеркивает Агеенко. Чуть позже заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев предложил обратиться к губернатору с предложением включить депутатов в процесс подготовки концессионных соглашений.

«За последнее время мы с вами несколько раз сталкивались с ситуацией, когда в Законодательном собрании обсуждали уже либо заключенные, либо практически заключенные концессионные соглашения. Речь идет о строительстве мусорозаводов, четвертого моста, эти соглашения тянут на многие миллиарды рублей. Сейчас роль депутатов в этой истории — поговорить. Более того, поговорить уже тогда, когда мы узнаем по факту о наличии этих соглашений. Почему так происходит? Потому что есть федеральный закон о концессионных соглашениях, согласно которому вся полнота полномочий по их заключению, предварительной оценке, анализу предоставляется исполнительной власти. Никаким законодательным способом мы на уровне региона повлиять на такой порядок не можем», — заявил Валентин Сичкарев.

Недовольство городских депутатов

Вопрос «мусорной» концессии волнует и представителей власти города Новосибирска. Эту тему в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» 20 октября поднял пресс-секретарь мэра города Артем Роговский. Депутат горсовета Александр Бурмистров, который стал гостем программы, выступил против проекта.

«Да, эти свалки нужны. Но не за такие же деньги! Обратите внимание: за эти деньги инвестор делает не мусороперерабатывающий завод. Он просто мусор сортирует по кучкам! Здесь нет какого-то технологического прорыва. И пока он делит мусор, генерируются обязательства населения через увеличенный тариф, и обязательства бюджета по выплате этих средств. Что самое интересное: в Раздольном этот завод будет расположен в 13,8 км от военного аэродрома НАПО им. Чкалова, а по нормам должно быть 15 км. В связи с этим возникает вопрос: как будет функционировать военный аэродром, на котором летают летчики и тестируют военную технику, которая затем летает по всему миру? Мы понимаем, что здесь есть какая-то нестыковка. И сколько еще таких юридических нестыковок будет найдено — нам предстоит увидеть в ходе деятельности рабочей группы», — считает Бурмистров.

«Угроза» для кошелька населения

Плата за вывоз твердых бытовых отходов для населения Новосибирской области сегодня входит в состав платежа за «содержание жилья». Устанавливается она на собраниях собственников.

В названном концессионном соглашении гарантируются цены на захоронение ТКО — 100 рублей за кубометр, за обработку-сортировку отходов — 350 рублей за кубометр. В итоге складывается сумма в 450 рублей за кубический метр. Самый «дорогой» действующий сегодня тариф (для ООО «ТБО») — 145,5 рубля на кубометр. А к тарифу на обработку и захоронение (450 рублей за кубометр) нужно будет прибавить еще и тариф на сбор (70−100 рублей), транспортировку (70−100 рублей). В итоге новый тариф может составить от 590 до 700 рублей за кубометр (при сложившихся сегодня тарифах на вывоз ТБО в Новосибирске от 150 до 250 рублей за кубический метр).

Для населения это грозит тем, что в квитанции может появиться отдельная строчка, которая, по версии некоторых, будет составлять порядка восьми рублей. Сейчас расходы на утилизацию мусора включены в строчку «содержание жилья», и составляют порядка трех рублей.

В остатке

Никто не отрицает, что Новосибирску и области нужны мусороперерабатывающие заводы, о которых, кстати, в феврале говорила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова. Их планировалось строить также два — по проекту, комплексы должны были включать в себя сортировочные, а в перспективе и перерабатывающие предприятия, кроме того — мусорные полигоны для отходов, которые не подлежат переработке. Но со временем планы по строительству двух мусороперерабатывающих заводов, постепенно трансформировались в планы по строительству двух мусоросортировочных комплексов с полигонами. От условий концессионного соглашения, мягко говоря, не в восторге областные и городские депутаты, а также представители общественности. Но отменять строительство, судя по данным областных властей, пока никто не собирается. Отметим, что вывоз и утилизация мусора в сфере ЖКХ всегда была непрозрачна. За 2015 год новосибирской прокуратурой выявлено 1,8 тыс. нарушений закона, внесено 452 представления, наказаны 175 лиц, 346 исков представлены в суды.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что в истории со строительством мусорного полигона есть несколько связанных между собой вопросов.

«Прежде всего, полигон ТБО — экологически опасный объект. Его строительство планируется не на пустом месте, а по тому, как людей просто поставили перед фактом, что здесь будет свалка, их возмущение вполне можно понять. При этом, на сколько я понимаю, никакой экологической экспертизы на руках у инициаторов строительства нет. В свою очередь, жителей города возмутило, что тариф на вывоз мусора после открытия нового полигона существенным образом возрастет. Все это подается под соусом, что де технологии там будут применяться самые передовые. Так, простите, передовые технологии на то и передовые, чтобы себестоимость была ниже. В противном случае объяснить данное строительство с точки зрения здравого смысла не получится. Насколько я слышал, бюджет у нас принимает Законодательное собрание. Примечательно, что правительство Новосибирской области, нагружая регион повышенными финансовыми обязательствами, не посчитало нужным посоветоваться не только с людьми, которым предстоит с этой свалкой жить, но и с депутатами, равно как и с администрацией Новосибирского сельского района», — отметил Антонов, подчеркнув, что сама форма соглашения вызывает вопросы.

«Если это частно-государственное партнерство, то покажите мне пункт в договоре, где прописаны какие-нибудь предпринимательские риски? — говорит общественный активист. — В нашем случае все эти риски по какой-то странной причине несет бюджет Новосибирской области. На мой взгляд это называется не частно-государственное партнерство, а каким-то менее приятным для слуха словом».