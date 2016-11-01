Москва, 1 ноября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В Москве ведется работа над законопроектом о содержании и охране диких животных в черте города. Как прокомментировала 1 ноября журналистам глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»), документ планируется принять в первом чтении до конца 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ReA86 Волк

«Он проходит согласование в департаменте», — уточнила депутат.

Зотова отметила, что комиссия по экологической политике начала работу над проектом закона в 2015 году. Планируется, что законом будут установлены нормы содержания животных.

Читайте подробнее: Депутаты Мосгордумы разработают закон о диких животных

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественники и зоозащитники неоднократно выходили на митинг с просьбой принять закон о защите животных.

Читайте подробнее: Скандал в зооприютах: москвичи митингуют, депутаты разводят руками

Убийство собак в приюте Москвы: люди митингуют и умоляют выдать оставшихся

В свою очередь, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что в столице увеличивается число жалоб на жестокое обращение с животными.

Читайте подробнее: В ожидании закона о защите животных: в Москве количество жалоб растет

А также: «Все пущено на самотек»: в Москве ищут виновных в массовой гибели уток