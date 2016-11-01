Ереван, 1 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Армении второй раз за год планируют снизить цену на природный газ. Как сообщили ИА REGNUM в «Газпром-Армения», компания обратится в комиссию по регулированию общественных услуг страны с предложением о пересмотре тарифов на продаваемый армянским потребителям природный газ.

Заседании Совета Республиканской партии Армении

Поручение о пересмотре тарифов на газ и электроэнергию дал сразу же после назначения в сентябре премьер-министр Армении Карен Карапетян. Согласно этому поручению в Армении будут образованы несколько новых групп потребителей. Если до этого тарифы на газ рассчитывались только для потребителей, использующих более или менее 10 тыс. куб. м газа в месяц, то сейчас планируется установить отдельный тариф для потребителей, получающих семейные или социальные пособия, парниковых хозяйств, перерабатывающих компаний.

Так, для потребителей, получающих семейные или социальные пособия, тариф на газ предлагается снизить до 100 тыс. драмов (13 300 рублей) за 1 тыс. куб. м, но для объема не более 600 куб. м в год.

Для парниковых хозяйств с 1 ноября по 31 марта цену на газ предлагается установить согласно специальной формуле. В итоге цена составит примерно $212 за 1 тыс. куб.м.

Перерабатывающим компаниям также предлагается продавать газ по формуле, согласно которой цена также составить примерно $212.

Для населения, а точнее для потребителей, использующих до 10 тыс. куб. м газа в месяц, тариф предлагается снизить до 139 тыс. драмов за 1 тыс. куб. м, вместо нынешних 146 700 драмов.

Для потребителей, использующих более 10 тыс. куб. м газа в месяц, тариф предлагается снизить до $242 за 1 тыс. куб. м, вместо нынешних $257.

До сих пор, однако, остаётся открытым вопрос о том, за счёт чего предполагается снизить тарифы на «голубое топливо».

Председатель комиссии по регулированию общественных услуг Роберт Назарян, после поручения премьера заявил, что не думает, что это будет сделано за счет компании «Газпром-Армения» или какого-либо другого хозяйствующего субъекта данной сферы. «Это должны быть общий анализ системы и оценка всех наших резервов. И это не должно быть сделано за счет других потребителей, мы должны дождаться подходящего момента, когда мы сможем выполнить это поручение», — сказал Назарян.

Он не исключил вариант, что цена на поставляемый Армении российский природный газ снизится и эта возможность будет использована.

О снижении цены на поставляемый из Россию в Армению газ по сей день официально ничего не известно. Примечательно, что местная пресса ожидала, что о снижении тарифов на газ будет объявлено во время визита в Армению 25 октября главы «Газпром» Алексей Миллера. Но пресс-служба президента Армении по результатам переговоров отметила, что президент Армении Серж Саргсян и глава «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи в Ереване обсудили вопросы, связанные с газоэнергетической отраслью.

Согласно сообщению, Саргсян в ходе встречи отметил, что эти вопросы принадлежат к числу важных вопросов повестки, обсуждаемых во время регулярных двусторонних встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

В последний раз цена на газ для потребителей в Армении была снижена с 1 июля 2016 года. Тогда, по официальным данным, это стало возможным благодаря тому, что в начале апреля Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ с $165 до $150 за тысячу кубометров.

Таким образом, если регулятор одобрит заявку «дочки» «Газпрома», в чём нет никаких сомнений, то в предвыборном 2016 году тариф на «голубое топливо» для населения снизится на 10.5%, в то время как, в предыдущие несколько лет цены на российский газ постоянно повышались.

По мнению местных аналитиков, снижение цены на газ, как и вообще назначение на пост премьер-министра Карена Карапетяна связано с предстоящими в апреле 2017 года парламентскими выборами.

После июльских событий в Ереване, когда вооруженная группа около двух недель удерживала заложников в полицейском полку и получила довольно весомую общественную поддержку, стало ясно, что правящей Республиканской партии Армении во главе с Сержем Саргсяном будет крайне трудно обеспечить себе большинство в парламенте на предстоящих выборах, даже с применением всего арсенала фальсификаций. Таким образом, в сентябре со сменой правительства в Армении был дан старт переменам, которые многие в Армении расценивают не иначе, как предвыборный трюк.

Но кроме экономической составляющей, власти Армении не забывают и о политике. С начала текущего года в стране были созданы с десяток новых партий, которые хотя и заявляют об оппозиционных взглядах, однако собираются идти на выборы по одиночке, что сильно понижает шансы оппозиции в целом. Кроме этого, о возвращении в политику объявил один из самых богатых людей Армении — Гагик Царукян, который в 2015 году, поддерживаемый народными массами и первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном пошёл на конфронтацию с президентом Сержем Саргсяном, заявив о намерении полной смены власти.

Смены власти не последовало, но после встречи Саргсяна и Царукян последний заявил, что уходит из активной политики и оставляет пост главы партии «Процветающая Армения». С тех пор Царукян сменил оппозиционную риторику, как глава Олимпийского комитета Армении удостоился государственной награды, а на открытии разных спортивных и бизнес объектов, связанных с Царукяном, неизменно присутствует президент Армении. С возвращением в политику Царукяна, у реальных оппозиционных сил не остаётся практически никаких шансов, а если учитывать и экономические преобразования, о которых заявляет новое правительство, всё идёт к тому, что после окончания президентских полномочий Сержа Саргсяна в 2018 году, он станет премьер-министром и останется у руля государства. Такую возможность не исключил и сам Саргсян, который еще два года назад официально заявлял, что в случае перехода к парламентской системе правления в стране он не станет претендовать на должность премьер-министра.