Таллин, 1 ноября, 2016, 13:09 — ИА Регнум.



Images Money Цена недвижимости

В сентябре цена квадратного метра в Таллине составила 1682 евро, что является новым рекордом цен в столице Эстонии во времен пиковых показателей 2007 года. Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 ноября, сообщили в эстонской фирме недвижимости 1Partner Kinnisvara, отметив, что, по сравнению с сентябрем 2015 года, цена выросла на 8%. В сентябре в Таллине было продано 742 квартиры, что на 9% больше, чем в сентябре 2015 года. Самая дорогая недвижимость была продана за 700 тысяч евро, самая дешевая — за 3800 евро.

В сентябре в Таллине было продано 30 застроенных участков земли жилого назначения. Самый дорогой участок стоил 1,2 млн евро, самый дешевый — 5000 евро. По мнению экспертов рынка недвижимости, в ближайшее время тренд на повышение цены недвижимости продолжится благодаря повышению спроса частных лиц на жилье, низкие процентные ставки жилищных кредитов и менее жесткую, чем в прошлые годы, кредитную политику банков. Активнее, чем прежде, ведут себя и строительные фирмы, реализующие сразу несколько крупных жилищных проектов с продажей недвижимости уже на стадии строительства.