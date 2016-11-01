Самара, 1 ноября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. За ненадлежащее исполнение контракта поставщику — ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» — выставлены пени и поданы иски в суд на общую сумму 723 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Konstantin ak63 Самарский трамвай

Руководство города распространило информацию о том, что администрация Самары считает необходимым сообщить следующее: «Лизингодателем существенно нарушены сроки поставки автобусов, трамваев и троллейбусов, предусмотренные муниципальным контрактом. Согласно условиям контракта, общественный транспорт должен был поступить в парк муниципальных предприятий в конце февраля 2016 года, однако в эти сроки поставка не состоялась, просрочка по отдельным единицам техники достигла 128 дней».

В сообщении мэрии также говорится, что из-за понесенных издержек транспортные предприятия вынуждены были вносить коррективы в план перевозок пассажиров, в связи с чем понесли убытки. За ненадлежащее исполнение контракта поставщику выставлены пени и поданы иски в суд на общую сумму 723 млн рублей.

Дальнейшее разрешение ситуации, сложившейся из-за недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств, мэрия намерена проводить в судебном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации мэрии Самары от 18 апреля 2016 года, для МП «Трамвайно-троллейбусное управление» было закуплено 20 низкопольных трамваев и 20 низкопольных троллейбусов, что позволило обновить парк ТТУ на 15%.

Новые трамвайные вагоны производства Усть-Катавского вагоностроительного завода оборудованы откидными аппарелями для удобства перевозки маломобильных граждан, а также информационным табло с бегущей строкой, системой навигации и видеонаблюдения. Вместимость трамвая — 127 человек из них 33 места для сидения. Мэрия также проинформировала, что в ближайшее время ожидается пополнение автобусного парка. Для муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» закуплено 43 автобуса «ЛиАЗ» на газомоторном топливе.

В октябре этого года, по данным аффилированного облправительству издания «Самарское обозрение», ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» подала в Арбитражный суд Самарской области 7 исков к мэрии Самары за несвоевременную оплату по заключенным контрактам. Общая стоимость составила 1,7 миллиарда рублей. До 31 октября 2020-го администрация города пообещала выкупить транспорт в собственность. Судя по искам «Межрегиональной лизинговой компании» руководство города, возглавляемое сити-менеджером Олегом Фурсовым, с лизингодателем полностью не расплатилась.