Омск, 1 ноября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

JerzyGorecki Автомобильная пробка

ЧП с общественным транспортом

Пока жители Омской области обсуждают возможность повторения прошлогоднего транспортного коллапса в столице региона, критическая ситуация сложилась в городе Таре. Транспортное сообщение там парализовано.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, ведомство проводит проверку по факту невыхода на маршрут автобусов ОАО «Омскоблавтотранс» в Таре.

Установлено, что 31 октября на шести внутригородских маршрутах не было автобусов. 1 ноября транспорта не было на четырех внутригородских маршрутах, обслуживаемых на основании договора, заключенного с администрацией Тарского городского поселения.

По данным «Омскоблавтотранса», причиной сбоя в обслуживании населения послужили технические неисправности пассажирского транспорта. Достоверность этой информации проверяют сотрудники прокуратуры и ГИБДД.

Между тем, как заверили областные власти, ситуация с транспортным сообщением в Таре нормализуется к 3 ноября.

На сегодняшний день затруднение движения городского пассажирского транспорта возникло в связи с «технической неисправностью подвижного состава», подтвердили ИА REGNUM в облправительстве. В Тару выехали специалисты по ремонту транспортных средств, также туда направлены резервные автобусы.

Добавим, город Тара является административным центром Тарского района Омской области. Население — около 28 тыс. человек.

Читайте также: Омичи боятся повторения прошлогоднего транспортного коллапса

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре прошлого года в Омске произошел транспортный коллапс. Город едва не остался без транспортного обслуживания из-за долгов омских пассажирских предприятий за ГСМ (на тот момент, по оценкам областной прокуратуры, — 154,3 млн рублей) и по налогам и взносам во внебюджетные фонды (216,8 млн рублей). Выход автобусов на линию значительно сократился. В ситуацию пришлось вмешаться областным властям.

На сегодняшний день на городских ПАТП также складывается непростая ситуация. По сообщениям местных СМИ, на начало 2016 года задолженность по налогам и за топливо составила около 357 млн рублей.

Снегопад и пробки

В Омске дорожные службы ликвидируют последствия снегопада. Наибольший объем снега выпал в утренние часы.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, за минувшие сутки вывезено более 840 кубометров снега. Дороги обработали противогололедными материалами. В мероприятиях по зимнему содержанию дорог за сутки было задействовано 250 единиц техники.

По состоянию на 9 утра город сковали 8-балльные пробки.

В Обь-Иртышском УГМС ИА REGNUM сообщили, что Омская область 1 ноября оказалась во власти южного циклона. Погода ухудшилась, выпали осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега. На дорогах появились снежные заносы, гололедные явления. Ветер усилился.

По информации синоптиков, в дальнейшем циклон продолжит свое движение на северо-восток, и 2 ноября Омская область окажется в его тыловой части. До конца периода с ростом атмосферного давления интенсивность осадков ослабеет, температура воздуха понизится.

Опасные детские соски

В омской аптеке продавались детские соски с фенолом.

«По результатам испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», исследуемый образец сосок не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», статья 4, п. 2 — по показателю фенол, результат испытаний 0,002±0,001 мг/дм.3, в то время, как содержание фенола в данной продукции не допускается», — сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что опасные детские соски, изготовленные в Германии, продавались в одной из омских аптечных сетей, в отношении которой в настоящее время вынесено предписание. Вредную продукцию необходимо изъять из оборота.