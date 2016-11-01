Астана, 1 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал сегодня, 1 ноября, какие запасы нефти хранятся в резервах республики. По его данным, общий объем углеводородов, числящихся на государственном балансе, составляет более 4,8 млрд тонн.

Gazprom.ru Добыча нефти

«На госбалансе сегодня числится 4 миллиарда 847 миллионов 540 тысяч тонн нефти. Наши резервы, в том числе, по (категориям — ИА REGNUM ) А, В, С1 — это 3 млрд 158 млн тонн, а по С2 — 1 млрд 689 млн тонн, то есть никто ничего не скрывает, никакой секретности нет», — рассказал министр журналистам.

При этом он отметил, что республика намерена извлечь нефть из всех имеющихся месторождений.

«Для нашей страны очень важно, чтобы запасы, которые можно извлечь, должны быть извлечены полностью. А не те, которые только рентабельные. Мы будем делать в этом направлении ряд преференций — это облегчение налоговых вопросов, в частности есть такое предложение разделить налоговую границу между контрактом на разведку и добычу, риски значительно уменьшаются — все это мы прорабатываем», — заключил министр.

Напомним, одним из сложнейших месторождений, разрабатываемых в Казахстане, стало месторождение Кашаган, расположенное в северной части Каспийского моря в 80 километрах от города Атырау (бывший Гурьев — ИА REGNUM ).

Официальный запуск месторождения был назначен на конец октября. Однако, судя по словам министра, упомянувшего, что Кашаган был запущен 28 сентября, помпезной церемонии открытия можно уже не ждать.

Напомним, в начале октября Канат Бозумбаев сообщил, что добыча на Кашагане достигла исторического максимума — порядка 90 тысяч баррелей в сутки.

Сегодня министр энергетики счел необходимым уточнить, что несмотря на все трудности, связанные с добычей нефти на Кашагане, которые повышают ее себестоимость, Казахстан не намерен вводить какие-то ограничения в этом плане.

«Речи об ограничении добычи на Кашагане быть не может вообще. Потому что есть обязательства, огромные средства вложены, никто ограничивать этого не будет. Мы занимаем очень маленькую долю, если в мире добывают 34 млн баррелей в сутки, то Казахстан добывает всего лишь 1,5 млн. И наше сокращение или повышение на самом деле большой роли не играет», — пояснил глава министерства.

При этом он отметил, что если кому и надо задумываться об ограничениях нефтедобычи — так это Саудовской Аравии и Российской Федерации.

«Вот они должны определиться, более 10 млн баррелей ежесуточно каждая из этих стран добывает. Они должны сказать свое веское мнение, более 60% всей добычи занимают. Кроме того, Иран, который около 4 млн баррелей на сегодня производит, другие страны Персидского залива. Есть Бразилия, Мексика. Когда ключевые страны что-то скажут, тогда Казахстан, возможно, выскажет свою позицию. Мы участвуем во всех этих переговорах в качестве наблюдателя», — пояснил Канат Бозумбаев.

Напомним, 28 сентября страны — члены ОПЕК на встрече в Алжире согласовали ограничение добычи в диапазоне 32,5−33 миллиона баррелей нефти в сутки, лимиты для каждой страны планируется определить на официальном министерском заседании картеля 30 ноября в Вене. 4 октября глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщил журналистам в Астане, что Россия в целом готова поддержать усилия по заморозке добычи нефти.

«Мы готовы к тому, чтобы поддержать усилия по замораживанию добычи нефти. Уровень заморозки — это обсуждаемый вопрос, но в целом мы готовы поддержать», — отметил Улюкаев.

Напомним также, что это уже не первая попытка картеля договориться о заморозке нефтедобычи. Первый раз страны пытались договориться в Дохе 17 апреля 2016 года. Однако тогда переговоры не увенчались успехом.