Всеволожск, Ленинградская область, 1 ноября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Автомобильный завод компании Ford Sollers во Всеволожске приостановит выпуск автомобилей с середины ноября до конца новогодних праздников в январе 2017 года. Об этом порталу 47news сообщил руководитель профсоюзной организации завода Артем Яшенков. В администрации завода эту информацию пока не комментируют.

Fordsollers.com Завод Ford во Всеволожске

«Было официальное сообщение от руководства завода. Одна из причин остановки — снижение спроса на продукцию, хотя есть необходимость и в каких-то внутренних изменениях на производстве», — утверждает Яшенков.

Ранее, 26 октября, ИА REGNUM сообщало, что компания Ford Sollers расторгла трудовые договоры с 88 работниками завода во Всеволожске. В начале 2017 года планируется сокращение еще 130 сотрудников автозавода.

«Ввели четырехдневку, пошли сокращения. Причина увольнений всегда одна — экономические проблемы, отсутствие продаж», — пояснял агентству профсоюзный активист завода Игорь Темченко.

Завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) приступил к производству автомобилей в 2002 году. На заводе производятся модели Focus и Mondeo всех модификаций. На сегодняшний день на заводе трудится около 1000 человек в режиме неполной рабочей недели. В конце 2015 года завод начал периодически останавливать производство, а затем ввел четырехдевную рабочую неделю и программу сокращений.

Минувшим летом завод остановил конвейер еще 11 июля, а с 18 июля на предприятии был объявлен коллективный отпуск. Ранее предприятие в течение лета дважды простаивало — с 9 июня по 20 июня, а также с 27 июня по 1 июля. Возобновилась нормальная работа предприятия только 17 августа.

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По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», продажи автомобилей Ford в Санкт-Петербурге в сентябре рухнули на 34% по сравнению с тем же месяцем 2015 года. Однако общие показатели текущего года в целом были положительными.

Как пишет 47news, ЗАО «Форд мотор компани», управляющая всеволожским заводом Ford, по итогам прошлого года получила убыток в 181 миллион рублей против прибыли годом ранее в 126 миллионов рублей. «Это самые плохие показатели среди заводов автокластера Петербурга и Ленобласти», — отмечает источник.