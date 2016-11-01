Москва, 1 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Следственный комитет России ходатайствует об аресте Станислава Иванова, освобожденного от должности прокурора Ленинградской области 31 октября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина. Иванов подозревается в получении взяток от бизнесмена на сумму не менее 20 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

Prokuratura-lenobl.ru Станислав Иванов в бытность прокурором Ленобласти (скриншот)

По данным следствия, в 2014—2016 годах, занимая должность прокурора Ленинградской области, Иванов ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей от одного из предпринимателей.

По версии СКР, деньги платились за общее покровительство и попустительство по службе. Бизнесмену прокурором оказывалось содействие при проведении контролирующими органами и прокуратурой различных проверок, в интересах взяткодателя устранялись препятствия в деятельности определенных коммерческих организаций на территории Ленинградской области.

«Кроме того, по требованию Иванова предприниматель приобрел для него новый дорогостоящий автомобиль «Тойота Камри», в течение двух лет оплачивал парковочное место для его личного автомобиля, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более 2 млн рублей», — добавили в Следственном комитете.

По уголовному делу в отношении экс-прокурора Ленобласти производятся обыски и другие следственные действия. Следствие уже направило в суд ходатайство об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что по части 6 статьи 290 УК РФ Станиславу Иванову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и колоссальный денежный штраф — до 100-кратной суммы взятки.

Как сообщали СМИ, в служебных помещениях прокуратуры Ленобласти на Лесном проспекте Петербурга 31 октября проходили обыски и другие следственные действия.

После отставки Иванова обязанности прокурора Ленобласти исполняет первый заместитель областного прокурора Магомед Дибиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили накануне в надзорном ведомстве.

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Станислав Иванов родился в 1965 году, в 1991 году окончил Московский юридический институт. В органах прокуратуры с 1992 года. С ноября 2004 г. по июль 2005 г. исполнял обязанности прокурора Заводского района г. Грозного прокуратуры Чеченской Республики. В 2006—2013 гг. — прокурор Западного административного округа г. Москвы. В 2013—2014 гг. — первый заместитель прокурора Калужской области. Прокурором Ленобласти Иванов был назначен 6 августа 2014 года. Снят с должности указом президента от 31 октября 2016 года. Государственный советник юстиции 3 класса.