Москва, 1 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Доля жителей России, согласных получать так называемую серую зарплату, выросла на 6% по сравнению с декабрем 2015 года. На сегодняшний день 47% граждан готовы получать заработок «в конверте», пишет 1 ноября газета «Известия» со ссылкой на результаты всероссийского опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

Ника Егорова Зарплата в конверте

Участники опроса поясняли, что их позиция обусловлена затянувшимся процессом трудоустройства и отсутствием доверия к пенсионной системе. По мнению специалистов, рост неформального рынка труда в стране продолжится.

Работников, согласных на «серую» схему оплаты труда, больше всего в возрастной категории от 25 до 34 лет (50%), а также среди мужчин (56%). Наиболее распространенный довод заключается в преимуществе зарплаты в конверте перед ее полным отсутствием.

Меньшее число респондентов утверждает, что не видит смысла в пенсионных накоплениях. На третьем месте — стремление избежать уплаты налогов и алиментов. Предпочитают только «белую» схему зарплаты 29% опрошенных.