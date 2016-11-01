Вашингтон, 1 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В девяти штатах США 8 ноября пройдет голосование за легализацию марихуаны, сообщает 1 ноября Deutsche Presse-Agentur .

Clker-Free-Vector-Images Марихуана

Жители Калифорнии, Аризоны, Невады, Массачусетса и штата Мэн будут голосовать за легализацию марихуаны для использования ее в рекреационных целях. Жители перечисленных пяти штатов хотят получить право на беспрепятственное приобретение, хранение и употребление марихуаны.

Еще четыре штата выступают за разрешение использования марихуаны в сфере медицинского обслуживания.

Напомним, в штате Аляска, Вашингтон, Орегон и штате Колорадо использование марихуаны в рекреационных целях считается законным, но в большинстве штатов США владение или сбыт марихуаны считает преступлением.

В 2014 году за незаконный оборот марихуаны было арестовано около 600 тыс. человек. Расширение количества штатов, где использование марихуаны является законным, может внести дополнительные противоречия между законодательством штатов, разрешающим хранение и употребление марихуаны, и федеральным законодательством, которое считает хранение, покупку и сбыт марихуаны незаконным.