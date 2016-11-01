Бишкек, 1 ноября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. С 1 ноября в Таджикистане установлен лимит на потребление электроэнергии. Ограничения, как утверждают в энергохолдинге «Барки точик», затронут только сельскую местность, а Душанбе, областные центры и крупные промышленные города республики будут снабжаться электричеством в полном объеме, пишет «Asia-Plus».

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По словам пресс-секретаря энергокомпании Нозира Ёдгори, причиной тому послужило похолодание, негативно повлиявшее на проточность реки Вахш и выработку электричества на местных ГЭС.

«Уже приходится использовать запасы Нурекского водохранилища. Однако, чтобы как можно экономнее использовать эти запасы, мы пошли на ограничения подачи электроэнергии в сельской местности. В регионы страны электроэнергия будет поставляться не в определенные часы, а в определенном объеме: если она будет использована бережно, экономно, то объема будет хватать надолго», — пояснил он.

В то же время ИА «Авеста» отмечает, что ранее таджикские энергетики заявляли о том, что предстоящей зимой ситуация с обеспечением населения электричеством будет не хуже, чем в зимний период 2015 года, то есть его подача будет осуществляться по 10—12 часов в сутки.

«Что касается лимита на потребление электроэнергии для населения сельской местности, то он (неофициально) действует с 12 октября 2016 года. С этого дня сельское население получает электроэнергию 7 часов в сутки. Подобные ограничения в «Барки точик» объяснили профилактическими мерами», — сообщило интернет-издание.

ИА REGNUM напоминает, что из-за дефицита электроэнергии в Таджикистане ежегодно в период с октября по апрель вводятся ограничения на энергопотребление. Исключение составил только 2015 год, когда лимиты на поставки электричества населению были сняты уже в конце февраля.