Краснодар, 1 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на 32 финансовые пирамиды стало меньше. Деятельность именно такого количества мошеннических организаций была пресечена в регионе с начала текущего года. Эту информацию накануне в ходе круглого стола в Краснодаре, посвященного обсуждению проблем обманутых дольщиков, озвучил заместитель руководителя краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Андрей Ермаков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 1 ноября.

Admkrai.krasnodar.ru Пирамида

В сети мошенников попали более десяти тысяч вкладчиков.

«Ежегодно из края таким образом «уходят» около 2,5 млрд рублей. Эти громадные деньги, которые уже не работают в экономике нашего региона», — отметил Ермаков, добавив, что проблема обманутых вкладчиков остается достаточно острой для Кубани.

При этом, по словам представителя регионального управления ФАС Саиды Ильницкой, вернуть деньги в такой ситуации становится очень трудно. Как правило, человек обращается в антимонопольное ведомство тогда, когда организация уже исчезла с поля зрения и уже сложно что-то сделать.

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136 млн рублей дольщиков похитил застройщик в Краснодаре

Одной из основных мер борьбы с «финансовыми пирамидами» участники стола видят информационное противодействие. Речь идет о публикации в средствах массовой информации полезной информации о механизмах финансовых пирамид и методах, которыми они действуют. Назвали специалисты и отличительные черты таких мошеннических организаций. Прежде всего, это обещание гарантированной высокой доходности, существенно превышающей среднерыночные ставки доходности, как правило, более 25% годовых. Также их организаторы, как правило, анонимны, работа фирм непрозрачна, а клиентам обещают вознаграждение за приведенных в компанию новых участников.

Как сообщало ИА REGNUM, своей актуальности для Краснодарского края проблема обманутых дольщиков не теряет уже многие годы. По данным на начало 2007 года, на Кубани от рук горе-застройщиков или откровенных мошенников пострадали более 6 тысяч человек. Еще пять лет назад тогдашний губернатор Александр Ткачев официально заявлял, что эта проблема будет полностью решена в 2012 году. Однако, обещание, как видно, не выполнено не было.

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В прошлом году в крае было проведено 92 проверки деятельности застройщиков. По 422-м делам об административных правонарушениях сумма штрафов составила более 50,7 млн рублей, из которых взыскано в бюджет 21,1 млн рублей. В первом полугодии 2016 года уже выполнено 92 проверки, по их результатам вынесено административных наказаний на общую сумму 44 млн рублей.

Сегодня активно реализуется судебный порядок понуждения застройщиков к восстановлению денежных средств. Уже достигнуты положительные судебные решения по требованиям о восстановлении денег на общую сумму 567,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Краснодарском крае в региональном реестре проблемных объектов долевого строительства числится 35 незавершенных объектов, общее количество пострадавших дольщиков — около пяти тысяч.