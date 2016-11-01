Москва, 1 ноября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Со 2 по 15 ноября под Белградом (Республика Сербия) пройдет международное тактическое учение «Славянское братство-2016». В нем примут участие подразделения вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии, сообщили в Минобороны РФ.

Belvpo.com ВС Белоруссии

От российской стороны на учение привлечено более 150 десантников из состава отдельного разведывательного батальона 98-й воздушно-десантной дивизии.

Помимо разведчиков в Сербию будут переброшены три боевые машины БМД-2, расчет беспилотного летательного аппарата «Тахион», а также четыре квадроцикла для проведения рейдов и выполнения разведывательных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, первое совместные учения Сухопутных войск, ВДВ и ВКС России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство — 2015» проходило 2−5 сентября под Новороссийском. Военнослужащие трёх государств, в частности, провели совместную спецоперацию по предотвращению беспорядков в условной стране.

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