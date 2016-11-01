Екатеринбург, 1 ноября, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге зафиксированы первые случаи заболевания свиным гриппом. Положительные пробы на вирус гриппа A (H1N1) были выявлены у четырёх горожан. Об этом сообщили в пресс-службе горздрава корреспонденту ИА REGNUM.

Allergiyainfo.ru Грипп

По данным специалистов, во всех случаях заболевшие не были привиты от гриппа, и на общем достаточно благополучном фоне по заболеваемости случаи выявлены довольно рано.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на конец октября в Свердловской области вакцинацию против гриппа прошло чуть менее полутора миллионов жителей. Это составляет 36% от общего числа проживающих на Среднем Урале. На данный момент эпидемиологический порог в 1,3 раза превышен только в четырёх муниципалитетах области. Также по данным надзорного ведомства частично приостановлены занятия в четырёх школах Свердловской области (в девяти классах), а в 63 детских садах закрыто 78 групп.

Также за 44 календарную неделю зафиксирован рост на 2,1% заболеваемости пневмонией по сравнению с предыдущей семидневкой. Также этот показатель ниже более чем на пять процентов среднегодового многолетнего уровня заболеваемости.