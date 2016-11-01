Лондон, 1 ноября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. «Глава одной из них, Bruges Group, основанной и долгое время возглавлявшейся Маргарет Тэтчер, Роберт Оулдс недавно побывал в восточной части Украины по приглашению сепаратистской пророссийской ДНР, — рассказывает испанская газета. — В видеосюжете, посвященном впечатлениям от поездки, он назвал киевское правительство хунтой, диктатурой по типу латиноамериканской и заявил, что Донбасс должен освободиться от ига Киева».

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Эта группа выдала в свое время целую серию видеороликов и брошюр с участием известных членов Консервативной партии, которые защищали политику Владимира Путина. Все это делалось на средства, выделяемые Кремлем, — утверждает британское издание. — Другая влиятельная группа тори — Bow Group — публиковала в прошлом году отчет о своей деятельности, в котором содержался призыв отменить санкции Евросоюза в отношении России. А всего два месяца назад эта группа поставила на необходимость подписания соглашения о сотрудничестве с российскими разведслужбами».

Намеренно или нет, но текст публикации составлен таким образом, что читатель приходит к выводу: если британские политики высказывают трезвые мысли и принимают решения, адекватные ситуации, то это — исключительно из-за того, что их финансирует Кремль.