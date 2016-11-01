Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Исследующие Храм Гроба Господня в Иерусалиме (Израиль) археологи установили, что место, где, согласно преданию, был погребен Иисус Христос, сохранилось неповрежденным, пишет National Geographic.

Фра Беато Анжелико. Жёны-мироносицы у Гроба Господня

26 октября с погребального ложа сняли мраморную плиту, которая там находилась с 1555 г. Под плитой археологи обнаружили «слой заполняющего материала», а когда он был удален, им открылась еще одна мраморная плита с крестом, вырезанным на ее поверхности.

А 28 октября археологи дошли до первоначального ложа из известняка, которое оказалось нетронутым.

«Я был поражен, колени мои задрожали — я не ожидал подобного», — рассказал археолог Фредрик Хиберт. «С большой долей вероятности можем утверждать, что месторасположение гробницы не менялось», — отметил он.

Стоит добавить, что бывший главный археолог Иерусалима Дан Бахат заявил, что нельзя с полной уверенностью говорить о подлинности этого места как места погребения Христа, но «нет иного объекта, в отношении которого можно было заявлять это с теми же основаниями».

Справка:

В Библии говорится, что после распятия тело Христа положили в одну из пещер, высеченных в горе, для погребения. Именно там на третий день произошло его чудесное воскресение.

Ранние рассказы о погребении Иисуса Христа приходят из канонических Евангелий, первых четырех книг Нового Завета, которые, как полагают, появились десятилетия спустя после распятия. Вместе с тем найденные в свое время учетные записи описывают, как Христос был погребен в скальной гробнице, принадлежащей Иосифу из Аримафеи.

В Евангелиях указывается, что Иисус был похоронен недалеко от места его распятия на Голгофе.

Также известно, что в IV в. святая равноапостольная царица Елена приказала начать раскопки на Голгофе. В результате был найден крест, на котором якобы был распят Иисус. Царица распорядилась основать на этом месте Храм Гроба Господня.