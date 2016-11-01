Москва, 1 ноября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги по нефти 28 октября закрылись снижением. Баррель Brent подешевел на 2,25%, до 48,52. Если отсчёт вести от европейского максимума $50,73, то падение составило 4,5%. Снижение нефтяных котировок стало отражением провала встречи ОПЕК, которая прошла в выходные дни. Производители нефти не смогли договориться по квотам.

Richard Masoner Добыча нефти

Никто не хочет снижать добычу, но все готовы заморозить её на текущих уровнях. Пока соглашение по заморозке и сокращению добычи не подписано, нефтедобывающие компании наращивают добычу.

Магия вербальных интервенций представителей ОПЕК перестала работать. Спекулянты погнали курс Brent вниз. Цена снизилась до трендовой линии, берущей начало от минимума $27,08 от 20 января 2016 года. Серьёзный уровень поддержки. Если она не устоит, то цена провалится до зоны $45,07−45,30.

В Азии Brent стоит 48,89 за баррель (+0,73%). Если цене удастся отскочить от 48,25/40, то на положительных отчетах по запасам нефти рост продолжится до $50,70. Сегодня, 1 ноября, свой отчет опубликует Американский институт нефти, 2 ноября — Минэнерго США.