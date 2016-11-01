Чжухай, Китай, 1 ноября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Посетителям международного авиасалона Airshow China-2016, открывшегося 1 ноября в Чжухае, впервые продемонстрировали возможности китайского истребителя пятого поколения J-20.

News.qq.com Истребитель J-20

В рамках показательного полета китайский летчик-испытатель продемонстрировал несколько фигур высшего пилотажа, после чего истребитель приземлился на аэродроме, пишет «Наньцзао жибао».

Как отмечают посетители выставки, J-20 не демонстрируется ни на одной из площадок. Вероятнее всего, ВВС НОАК пока не спешат раскрывать все технические возможности и характеристики нового самолета.

Дальность полета истребителя J-20 составляет 5,5 тыс. км, при этом боевой радиус китайского истребителя не превышает 2 тыс. км. Экипаж самолета состоит из одного пилота. Первый пробный полет состоялся 11 января 2011 г. Принятие J-20 на вооружение состоится уже в начале 2017 г.

В сентябре на условиях анонимности один из военных экспертов сообщил журналистам, что китайский J-20 будет оснащен ракетами класса «воздух — воздух» увеличенной дальности и продвинутой активной радиолокационной системой. По сути, J-20 станет главным соперником американских самолетов F-22 и F-35, при этом большинство характеристик китайской машины значительно превосходит американские показатели.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после того как истребитель J-20 будет официально принят на вооружение, КНР станет второй страной в мире, в арсенале которой находится стелс-истребитель пятого поколения.