Токио, 1 ноября, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Суверенитет России над Курильскими островами является бесспорным. Его ограничение или передача ряда островов другому государству неприемлемы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью японскому изданию Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Что касается Курильских островов, то их принадлежность является спорной для Японии, но не для России. Они отошли к нам по итогам Второй мировой войны», — подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что в вопросе заключения мирного договора с Токио Москва готова к поиску компромисса. При этом ограничение суверенитета или передача группы Курильских островов является невозможным не только с точки зрения российской власти, но и всего народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября Валентина Матвиенко прибыла в Японию с официальным визитом. В программе визита, который продлится до 3 ноября, встреча российской делегации с руководством страны и главами палат парламента Японии.