Мосул, Ирак, 1 ноября, 2016, 06:01 — ИА Регнум. Боевики преступного «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) начали взрывать детей в Мосуле при помощи мягких игрушек, сообщает FOX News 1 ноября.

Уличные бои в Мосуле

Журналисты публикуют кадры «столицы ИГИЛ» (запрещена в России), штурм которой «антитеррористической коалицией» начался 17 октября, — на улицах города разбросаны «плюшевые мишки». Как заявляют корреспонденты, достаточно подобрать игрушку, чтобы активизировалась «мина-ловушка» внутри нее или соединенная с ней невидимой растяжкой.

По мнению корреспондентов, «бессердечная уловка» явно нацелена на детей. Сможет ли данная мера остановить наступление иракской армии и почему террористами была выбрана настолько экстравагантная форма, не уточняется.

Как известно читателям ИА REGNUM, американские СМИ иногда преувеличивают масштаб жертв и злодеяний. Так, 22 октября CNN, со ссылкой на «источник в разведке», сообщало, как ИГИЛ (запрещена в России) прямо во время продолжающегося штурма Мосула «казнит сотни мальчиков и мужчин» на территории бывшего Аграрного университета на севере города, после чего раскатывает трупы бульдозерами.

Читайте также: CNN: ИГИЛ казнит жителей Мосула сотнями, трупы раскатывают бульдозерами

Тем не менее «Исламское государство» (запрещена в России) действительно является одной из самых опасных и жестоких радикальных группировок в мире. Исламисты ответственны и за массовые казни, и за теракты по всему миру. В Сирии и Ираке жертвами террористов уже стали десятки тысяч человек, миллионы бежали от войны.