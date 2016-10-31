Минск, 1 ноября, 2016, 02:06 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Две акции в минувшие выходные провели в Минске активисты националистического «Белорусского народного фронта», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В субботу вечером, 29 октября на ступеньках крыльца здания КГБ около десятка граждан решили напомнить наследникам ЧК об ответственности за расстрелы «врагов народа», которых ныне называют «жертвами сталинских репрессий». Участники мероприятия установили стеклянные светильники и развернули бело-красно-белый флаг, изобретённый в начале XX века и принятый националистами в качестве своего отличительного символа, пособниками германских оккупантов во время обеих мировых войн. Ответственность за акцию взяла на себя незарегистрированная в Белоруссии праворадикальная организация «Молодой фронт».

На следующий день, 30 октября «Консервативно-христианская партия БНФ» провела акцию «Дзяды-2016», санкционированную Мингорисполкомом. Около сотни участников мероприятия (по оценкам организаторов участников было в 1,5−3 раза больше) прошлись под бело-красно-белыми флагами (использовавшимися пособниками германских оккупантов во время обеих мировых войн) от здания Минского часового завода (одного из лучших предприятий БССР и всего Советского Союза) до урочища Куропаты под Минском, где, как считается, находятся массовые захоронения «жертв сталинских репрессий» (в том числе активных «белорусизаторов» и этнических поляков).

Зампред КХП-БНФ Юрий Беленький рассказал собравшимся и журналистам об «угрозе России» (в смысле исходящей от России), о перспективе гибели белорусов за Россию, об угрозе созданному в начале XX века литературному варианту «беларускай мовы», об опасности использования русского языка, а также о других угрозах. Представители КХП-БНФ, оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и других русофобских организаций заявили об ответственности создателей БССР за гибель «миллионов белорусов» и почтили память «жертв сталинских репрессий». В акции приняли также представители одной из групп белорусских анархистов.

В Куропатах состоялся митинг, до которого, как обычно, дошло около трети собравшихся около МЧЗ. Секретарь КХП-БНФ Валерий Буйвол зачитал традиционное обращение получившего политическое убежище в США лидера партии Зенона Позняка. Вождь «сознательных» традиционно призвал мужаться, крепиться и быть готовыми защитить Белоруссию от угрозы, которая якобы постоянно исходит от России и чревата «геноцидом».

Юрий Беленький в своём традиционном выступлении не обманул ожиданий и заявил об ответственности партии большевиков за массовые репрессии «белорусов», о необходимости объединения «если нация имеет дух». Он пояснил: «Объединиться своим языков, своей культурой, своим единством, солидарностью».

Беленький также посетовал на установленные в России памятники Иосифу Сталину, в коих он усмотрел опасность для постсоветской республики, где также установлены памятники выдающемуся партийному и государственному деятелю, которого без устали воспевали такие классики советской белорусской литературы, как Янка Купала и Якуб Колос. Особую ненависть у него традиционно вызвал русский язык, на котором в повседневной жизни разговаривают почти все белорусы.

«После русского слова идёт русская армия», — констатировал партиец.

«И если ты белорус разговариваешь по-русски — ты в оккупационной армии и стреляешь в свой народ», — заявил Беленький. Этот тезис он озвучивал не первый год и ни разу не понёс даже административного наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта глава МИД Польши Витольд Ващиковский посетил урочище Куропаты под Минском, где представители прозападной оппозиции регулярно проводят свои собрания. Выступая на митинге, глава МИД Польши сообщил, что в Куропатах находятся останки «многих тысяч» представителей разных народов, в том числе и польского, и личности этих «неизвестных героев» следует установить. «Когда-то оба наши народа стали жертвами одной империи», — заявил Ващиковский.