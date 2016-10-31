Махачкала, 1 ноября, 2016, 00:59 — ИА Регнум. По факту массового отравления людей водопроводной водой в Махачкале возбуждено 11 административных дел в отношении в отношении должностных и юридических лиц. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Ян Брейгель Младший. Аллегория Четырёх стихий. Земля и Вода. 1650-е

Среди компаний, в отношении которых возбуждены дела, глава федеральной службы назвала «Махачкалаводоканал» и ГУП «Чистая вода». По словам Поповой, в ближайшее время время в суд будет направлен иск о ликвидации виновного в отравлении юридического лица в рамках ранее возбуждённого уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщила глава Роспотребнадзора, экспертиза показала, что загрязнение водопроводной воды в Махачкале в восемь раз превысило норму. Вода была недостаточно прохлорирована. Осложнили ситуацию продолжительные ливни и неудовлетворительное состояние канализационных систем.

Читайте подробнее: Глава Роспотребнадзора выяснила причины кишечной инфекции в Дагестане

Тем временем в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о решении прекратить подачу воды в четыре посёлка в пригороде Махачкалы и организации доставки туда доброкачественной питьевой воды.

Как передавало ИА REGNUM, с 27 октября и по сегодняшний день в столице Дагестана наблюдается вспышка острой кишечной инфекции. По последним данным, с признаками отравления были госпитализированы уже 430 человек, большинство из которых — дети. В регионе проводятся обходы жителей с целью выявления заболевших. Силами 355 медицинских бригад осмотрено уже около 80 тысяч жителей города.

Читайте также: «Позор! В отставку!»: Жители Махачкалы вышли на площадь с протестом