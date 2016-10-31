Москва, 31 октября, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном русском народном соборе, который пройдет 1 ноября, намерен призвать российских политиков «примириться» с Западом и продолжить искать взаимопонимание. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает телеканал RT со ссылкой на члена бюро президиума Всемирного русского народного собора Нину Жукову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

1 ноября в Зале церковных собраний храма Христа Спасителя в Москве пройдет открытие XX Всемирного русского народного собора (ВРНС). Это мероприятие будет открывать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главной темой ВРНС будет налаживание диалога России и Запада, установление согласия и взаимопонимания России и Европы.

Жукова рассказал, что на встреча 27 октября патриарх акцентировал внимание на том, чтобы ВРНС искал пути диалога России и Запада. «В том, что это будет правильно, патриарх убедился после того, как посетил Великобританию, набравшись множества позитивных впечатлений об этой стране, пообщавшись со многими умными людьми», — сказала Жукова.

Кроме того, она подчеркнула, что патриарх общался с министром иностранных дел Великобритании, и тот настроен на позитивные взаимоотношения с Россией. «Поэтому на соборе пройдёт выработка мер, которые поспособствуют смягчению политической обстановки между цивилизациями России и Запада», — подчеркнула она.

Также Жукова сообщила, что в ВРНС примут участие государственные деятели. В их числе: спикер Государственной думы Вячеслав Володин, лидеры парламентских политических партий, министр образования и науки Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий и другие. Всего в мероприятии примут участие более тысячи человек.