Лондон, 31 октября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. «Путин вернул в игру подводные лодки, простоявшие 16 лет на приколе. Он собирает флот, который способен уничтожить НАТО», — пишет The Sun.

Militaryrussia.ru Значок БС-64 «Подмосковье»

Речь в публикации идет об атомных субмаринах БС-64 «Подмосковье», которые начали строить (а точнее — перестраивать из ракетоносца К-64 проекта 667БРДМ) еще в 1999 году, но работы на протяжении 16 лет чаще простаивали, чем велись.

«Подмосковье» и ее сестра, лодка «Оренбург», являются ответом России на совершенно секретные американские субмарины Seawolf-class, USS Jimmy Carter (SSN-23). «Джимми Картер», способные запускать беспилотные устройства, и могут использоваться при специальных операциях, — делится сведениями издание. — Про русские аналоги известно меньше. Но для составления картины достаточно и данных, что Россия обладает неизвестным количеством малых дистанционно управляемых субмарин, для которых нет проблем бесшумно передвигаться на глубинах в несколько тысяч метров и нести ядерное оружие. Управляются они из подмосковного центра. Еще в июле некоторые британские источники предупреждали, что российские подлодки уже патрулируют все районы мирового океана».

Не почувствовав, видимо, достаточного удовлетворения произведенным на читателя эффектом, Sun подливает масла в огонь, вспоминая, что «у Кремля еще есть «Лошарик» и «Клавесин» — необитаемые глубоководные маломерные атомные суда, используемые для особо секретных спецопераций, таких, например, как поиск и обрезка информационных кабелей противника».

Те, кому недостаточно страшилок могут продолжить «чтиво ужасов», переключившись на Sun на The Daily Express, которая знакомит с еще одним тайным маневром Москвы, осуществляемым прямо сейчас.

«В то время как мир сосредоточился на обсуждении похода флотилии российских надводных боевых кораблей в восточное Средиземноморье, Россия отправила скрытно три подводные лодки туда же, — делится с читателем своими находками The Daily Express. — Эти лодки способны бомбить Алеппо, устроив засевшим в нем повстанцам настоящий смертельный металлический дождь, предупреждают эксперты».

Издание переживает, что «русские просто развели весь мир, отвлекая его внимание на «Адмирала Кузнецова»: «Авианосец — это просто фигура, на которую переместилось все внимание мировой общественности. А тем временем, Путин сделал новый решающий ход. Приход этих лодок класса «Акула», которые вооружены ракетами «Калибр», будет не только угрожать оппозиции в Сирии. Это будет также означать, что Россия устанавливает свое доминирование на всей акватории Черного моря».

По мнению газеты, «не ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является настоящей целью русских. С 270 000 боевиков, взятых в кольцо в Алеппо, они справятся и без кораблей и подводных лодок».

«В Штатах уже отреагировали на эти новости, сказав, что детально их изучат и прореагируют, если данные подтвердятся, — пишет издание. — Однако надо признать, что все это у них произойдет с большой потерей времени».

Газета сожалеет, что схватку за Черное море США проиграли и призывает их обратить свой взор на другие стратегически важные регионы, чтобы не опоздать и там. В особенности это касается Южно-Китайского моря.