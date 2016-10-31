Москва, 31 октября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. 17 ноября в 12:00 по мск в пресс-центре ИА REGNUM состоится международная конференция по Ближнему Востоку с участием экспертов из России, Армении, Сирии, Ирана, Турции, Ирака и Израиля. В центре внимания — неоосманская политика Турции. На конкретных примерах специалисты рассмотрят ситуацию в Сирии (Алеппо), Ираке (Мосул) и на востоке Турции в свете современной внешней политики Анкары.

Иван Шилов ИА REGNUM

Для участия в конференции необходимо в письменном виде направить по адресу sarkis@regnum.ru тезисы своего выступления объемом до 3 тыс. знаков. По ходу выступления экспертов они будут опубликованы на сайте ИА REGNUM в форме новостного комментария.

В финале мероприятия участникам будет предложено свести высказанные идеи и оценки в итоговый документ — меморандум.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», Шоколадный цех, вход в синюю дверь, 6 этаж, по коридору до конца).

Регистрация гостей и аккредитация прессы проводится по электронной почте: press-center@regnum.ru или по телефону: +7 (495) 645-80-75.