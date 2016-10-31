Волгоград, 31 октября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Волгоградской области простаивают дома для детей-сирот. Но въехать в новое жильё граждане этой категории не могут. Возведение 12 двухквартирных домов в поселке Аэропортовский Даниловского района было остановлено несколько месяцев спустя после начала строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ 31 октября.

Onf.ru Дома для детей-сирот в Даниловке

Рабочие успели возвести половину из намеченного количества домов, и те лишь частично — на 70%. В них необходимо сделать внутреннюю отделку и подключить коммуникации, строительство других остановилось на стадии фундамента. С тех пор прошло уже два года. В ходе недавнего рейда выяснилось, что уже построенные дома для детей-сирот не охраняются. В одном из них уже нет входной двери, за время простоя строения начали получать естественные повреждения. Дома повело, а деревянные балки перекрытий дали трещины.

Между тем, отметили в реготделении ОНФ, «вопрос предоставления жилья детям-сиротам в Даниловском районе стоит очень остро». В настоящее время здесь зарегистрировано порядка 70 человек этой категории граждан. Из них в очереди на получение жилья стоят 50 человек.

«Получение ключей от 24 квартир в почти построенных домах сократило бы наполовину потребность в жилье у детей-сирот в районе». — добавили «фронтовики».

В комитете строительства Волгоградской области сообщили, что для завершения строительства 12 блокированных двухквартирных домов в Даниловке в общей сложности необходимо еще порядка 28 млн рублей. Вместе с тем, бюджетом нынешнего года на эти виды работ было предусмотрено только 1 млн рублей.

Активисты считают, что необходимо изыскать хотя бы 9 млн рублей для достройки уже возведенных домов. Просьба изыскать возможность выделения этих средств направлена в областной комитет финансов.

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Дети-сироты Волгограда не могут получить положенное жильё: причины озвучены

Добавим, что это не единственный случай, когда дети-сироты вынуждены подолгу ждать нового жилья. Как пояснили в региональном комитете строительства, одна из причин, по которой они не могут получить положенные по закону квадратные метры — это установленная Минстроем РФ цена закупки в 31,1 тыс. рублей за кв. метр. Она не позволяет осуществить закупку жилья, потому как в Волгограде таких цен на квартиры нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам года прошлого в регионе заселились в отдельные благоустроенные квартиры 147 граждан данной категории. Были введены в эксплуатацию девять домов блокированной застройки для детей-сирот в Палласовском районе Волгоградской области. Продолжилось возведение 18 таких же домов в Жирновском и Даниловском районах. Кроме того, в прошлом году было начато строительство 11 коттеджей в Быковском районе области, а также заключены контракты на участие в долевом строительстве 20 домов блокированной застройки для детей-сирот в Среднеахтубинском районе. Уже с начала текущего года жилье были обеспечены 140 детей-сирот, проживающих в Волгоградской области.