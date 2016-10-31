Минск, 31 октября, 2016, 14:28 — ИА Регнум.



Urosario.edu.co Долг

Государственный долг Белоруссии на 1 октября составил Br36 млрд ($18,7 млрд) — на 9,6% больше, чем в начале года. Об этом 31 октября проинформировала пресс-служба Минфина Белоруссии.

Внешний госдолг вырос на 7,9% до $13,4 млрд, на что повлияли внешние госзаимствования на сумму $1,5434 млрд, из которых: $800,0 млн — Евразийского фонда стабилизации и развития; $359,6 млн — правительства и банков РФ; $287 млн — банков КНР; $95 млн — МБРР; $1,8 млн — ЕБРР и СИБ. Погашение внешнего госдолга с начала года составило $690,7 млн: $264,8 млн — ЕФСР; $225,0 млн — правительство РФ; $166,7 млн — банки КНР; $33,4 млн — МБРР; $0,7 млн — США; $0,1 млн — ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 октября 2016 года составил 10,1 млрд бел. руб. ($5,24 млрд), увеличившись с начала года на 4,1% (с учетом курсовых разниц). За январь — сентябрь было размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $1,329 млрд и 495,9 млн деноминированных «зайчиков». Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $1,276 млрд и 596,2 млн деноминированных белорусских рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, международные резервные активы Нацбанка Белоруссии в определении МВФ на 1 октября оценивались в $4,755 млрд — этой суммы недостаточно для обеспечения двухмесячного импорта. Основным кредитором официального Минска является Россия, предоставляющая прямую и косвенную поддержку.

МВФ отказал в предоставлении кредита руководству Белоруссии под обещания провести реформы. Александр Лукашенко посчитал условия предоставления финансовой помощи в рамках новой страновой программы неприемлемыми. Официальный Минск обратился в Еврокомиссию, ожидая получить от Евросоюза $0,5 млрд финансовой помощи.