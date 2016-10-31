Астана, 31 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. 123 место в мире по уровню коррумпированности государственных органов занимает на сегодняшний день Казахстан, по данным заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Выступая на совещании по вопросам противодействия коррупции сегодня, 31 октября, Шпекбаев отметил, что за 2014−2016 годы Казахстану удалось подняться в рейтинге на 17 позиций.

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«За последние 1 год и 9 месяцев к штрафу было приговорено 660 должностных лиц. Таким образом, только за прошлый год в бюджет от таких штрафов поступило 3,5 миллиарда тенге (700 млн руб.). Также за указанный период 924 государственных служащих подверглись конфискации имущества, 1210 — пожизненно лишены права работать на государственной службе», — сообщил Шпекбаев.

Отметим, последним громким коррупционным делом, в котором фигурирует должностное лицо, стал арест президента Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» Василия Ни. Его задержали с поличным при получении взятки в размере 1 миллиона долларов (65 миллионов рублей).

В тройку крупнейших коррупционных скандалов Казахстана 2015−2016 г.г., по версии Национального бюро по противодействию коррупции, наряду с делом Василия Ни вошли также дело экс-председателя правления Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Талгата Ермегияева, получившего взятку в сумме 780 миллионов тенге (156 млн руб), а также экс-акима (мэра) Кустаная Ахмедбека Ахметжанова, получившего взятку в размере 54 миллиона тенге (10,8 млн руб.).

«Согласно статистическим данным, общая сумма полученных взяток за указанный период составила более миллиарда тенге (200 млн руб.)», — сообщили тогда в антикоррупционной службе.

Среди других громких коррупционных скандалов, потрясших республику, стало осуждение бывшего премьер-министра страны Серика Ахметова на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие государственных должностей в течение пяти лет в декабре 2015 года. Ахметов был признан виновным в хищении бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Вместе с Ахметовым тогда был осужден по коррупционным статьям на 5 лет лишения свободы экс-аким (губернатор) Карагандинской области Бауыржан Абдишев. Однако 19 мая 2016 года Абдишев был условно-досрочно освобожден.

В числе других высокопоставленных коррупционеров в свое время значились бывший министр охраны окружающей среды Нурлан Искаков (осужден на 4 года лишения свободы) и его заместители (по обвинению в хищении государственных средств в размере свыше 1,1 млрд тенге (220 млн руб), экс-министр здравоохранения Жаксылык Доскалиев (был осужден по факту получения взятки в особо крупном размере на 7 лет лишения свободы, но впоследствии был помилован президентом Назарбаевым), вице-министр обороны Казахстана Кажимурат Маерманов (осужден на 11 лет лишения свободы за получение взятки от израильских компаний, занимающихся поставками оружия) и другие должностные лица.