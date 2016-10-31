Токио, 31 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В 2016 году Японию уже посетили рекордные 20 млн туристов, заявил министр национальных земель, инфраструктуры, транспорта, туризма и водной политики Японии Кеичи Ишии, сообщает 31 октября The Asahi Shimbun.

Tonkosti.ru Цветение сакуры. Токио

Количество туристов преодолело отметку в 20 млн человек 30 октября, сообщил Ишии. Представители министерства считают, что к концу 2016 года общее количество туристов может составить 24 миллиона. Японию впервые посетили 20 млн туристов, начиная с 1950 года, когда власти были получены первые статистические данные.

Напомним, в 2015 году самой посещаемой страной мира стала Франция, в которой побывало 84 млн 450 тыс. иностранных туристов. На данный момент Япония занимает 16-е место, уступая Китаю и Таиланду, которые посетили 56 млн 880 тыс. и 29 млн. 880 тыс. туристов соответственно.