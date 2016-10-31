Симферополь, 31 октября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Энергоблоки на двух строящихся теплоэлектростанциях в Симферополе и Севастополе будут запущены к декабрю 2017 года. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет на конференции 31 октября, передают СМИ.

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«У нас сегодня строятся две ТЭС — одна под Симферополем, другая — под Севастополем. К 1 декабря 2017 года будут сданы в эксплуатацию первые энергоблоки по 235 мегаватт каждый», — заверил Шеремет и добавил, что в марте 2018 года также «будут сданы два других энергоблока аналогичной мощности».

«Это внушает уверенность в перспективе дальнейшего развития Крыма», — подчеркнул он.

Общая мощность двух тепловых электростанций в Симферополе и в Севастополе составит 940 мегаватт. Их введение станет существенным шагом к самообеспечению Крыма электроэнергией.

Изначально введение в эксплуатацию первых блоков обеих ТЭС было запланировано на сентябрь 2017 года, однако в августе обнаружилось отставание от графика. По итогам осмотра строительства Симферопольской ПГУ-ТЭС министр энергетики России Александр Новак поручил устранить отставание при строительстве до 1 ноября.

В апреле 2016 года на строительстве Севастопольской ТЭС также разгорелся скандал из-за трехмесячной задолженности по зарплате перед строителями. После того, как 7 апреля рабочие предприятия организовали стихийный митинг, им начали выплачивать деньги.