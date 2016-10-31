Москва, 31 октября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В России сезонно сглаженный индекс ВВП в сентябре 2016 года показал отрицательную динамику, составив — 0,2%. Позитивную динамику показали добыча полезных ископаемых, розничная торговля. В годовом выражении, в сентябре 2016 года ВВП снизился на 0,7%, за девять месяцев — на 0,7%, говорится в мониторинге «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2016 года», опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снижение

В сентябре ситуация в промышленном производстве ухудшилась. Рассчитываемый Минэкономразвития сезонно сглаженный индекс промышленного производства после августовского роста (0,3% вновь вышел в область отрицательных значений (-0,2%). Снижение обусловлено сокращением в обрабатывающих производствах (-0,4%). В добыче полезных ископаемых сохранился рост (0,2%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды рост составил 0,1%.

Из потребительских отраслей в сентябре сократилось производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, производство кожи, изделий и кожи и производство обуви; восстановился рост в текстильном и швейном производстве.

В отраслях машиностроительного комплекса продолжилось сокращение в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в производстве транспортных средств и оборудования; возобновился рост в производстве машин и оборудования.