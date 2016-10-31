Вильнюс, 31 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум.



Credit-help.biz Кредитные карты

Центробанк Литвы с 1 ноября будет предоставлять новую услугу «Стоп потребительским кредитам», которая может помочь защититься от безответственного заимствования, сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 октября, в Банке Литвы (Центробанк).

Жители смогут бесплатно внести свое имя в специальный список лиц, которым не будут предоставляться потребительские кредиты. Если учреждение, выдающее кредиты, все-таки даст такому лицу кредит, договор будет считаться недействительным, а компании, предоставившей кредит, будут грозить штрафы. «Мы представляем инструмент, который помог бы избежать проблем, связанных с кредитом. Услуга «Стоп потребительским кредитам» создаст возможность ограничить неуправляемое желание брать потребительские кредиты, компании не смогут выдавать потребительские кредиты лицам, которые не могут справиться с таким пристрастием. Нам регулярно звонили люди, которые просили, чтобы мы помогли близким справиться с чрезмерным заимствованием.

После вступления в силу поправок к закону о потребительском кредите такая возможность станет доступной, и, как мы надеемся, поможет сократить тяжелые последствия безответственного заимствования», — говорит Раса Циценене, старший юридический консультант Отдела финансовых услуг и политики рынков Центробанка Литвы. По ее словам, услуга должна помочь защититься от импульсивных, необдуманных решений, которые могут привести к долговременным последствиям. Список будет администрировать Центробанк, а данные списка будут предоставляться только компаниям, выдающим потребительские кредиты, если они запросят данные о конкретном лице. В этот список с 1 ноября свое имя может внести любой человек. Это можно будет сделать несколькими способами: через электронную банковскую систему, присоединившись к услуге через портал электронных ворот власти или через интернет-сайт Центробанка Литвы; просьбы внести свое имя в список можно будет представить и в здании Центробанка, а также их можно будет прислать в регистрированном письме или по электронной почте.

Лица могут записаться в список сами, или их могут записать их представители, у которых есть необходимые полномочия. Если у близких (супругов, родителей, совершеннолетних детей) не будет таких полномочий, но они увидят проблему неумеренного заимствования, они смогут обратиться в суд и попросить запретить своим близким заключать договоры и потребительских кредитах, а Центробанк Литвы, если суд примет такое решение, внесет указанное лицо в список лиц, которым не должны выдаваться потребительские кредиты. При подаче заявления во всех случаях лица смогут указать, в течение какого времени им нельзя выдавать потребительские кредиты. Если период не будет указан, лицо будет вычеркнуто из списка спустя 2 года после его внесения в список. Все компании, предоставляющие потребительские кредиты, с 1 ноября при выдаче кредитов обязаны проверять список. Если лицо, которое просит выдать ему потребительски кредит, будет внесено в список, ему нельзя будет предоставлять потребительский кредит. Если компания нарушит это требование и выдаст кредит, этот договор будет считаться недействительным, а компании будет грозить штраф. Напомним, в Литве аналогично борются с игроманами, которые могут попросить не пускать их в казино.