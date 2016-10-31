Москва, 31 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. На 1 октября 2016 года в России в организациях отдыха детей и их оздоровления отдохнули около более 7,8 млн детей, что на 180,6 тыс. детей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года (в январе-сентябре 2015 года оздоровлены более 7,6 млн детей).

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

По итогам 9 месяцев 2016 года возросла численность детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях (в 2016 году отдохнули 1,68 млн детей, в 2015 году — 1,55 млн детей), в лагерях санаторного типа (в 2016 году отдохнули 628,4 тыс. детей, в 2015 году — 612,8 тыс. детей), в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (в 2016 году отдохнули около 3,30 млн детей, в 2015 году — около 3,26 млн детей).

В организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на побережье Черного и Азовского морей, отдохнули более 382,3 тыс. детей (в 2015 году — около 343,2 тыс. детей), за пределами Российской Федерации — более 33,3 тыс. детей (в 2015 году — около 60,3 тыс. детей).

Отмечается увеличение численности оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: отдыхом и оздоровлением были охвачены более 2,7 млн детей данной категории (в январе-сентябре 2015 года — более 2,4 млн детей).

На проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей с января по сентябрь 2016 года израсходовано около 56,7 млрд рублей, что почти на 1,1 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (по состоянию на 1 октября 2015 года было израсходовано около 55,6 млрд рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Минтруда РФ ранее заявляли, что в 2016 году планируется оздоровить более 8,26 млн детей, в том чсиле 2,61 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели выделено 4,6 млрд рублей.