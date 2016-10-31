Душанбе, 31 октября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в церемонии начала строительства плотины Рогунской ГЭС, которая должна стать крупнейшим гидроэнергетическим объектом Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

com77380 Водопроводный кран

Выступая на торжественном мероприятии, таджикский лидер заострил внимание на важности достижения полной энергетической независимости республики, а также отметил, что водохранилище при Рогунской ГЭС должно сыграть положительную роль в решении гидроэнергетических проблем Средней Азии.

«В Таджикистане недостаточно источников нефти, газа, добычи и переработки горючего, однако в нашей стране имеются крупнейшие гидроэнергетические ресурсы, считающиеся нашим национальным достоянием. Несмотря на такие крупные ресурсы, на протяжении долгих лет наша страна в осенне-зимний период сталкивается с острой нехваткой электроэнергии, что создает большие социально-экономические проблемы. В связи с этим правительство наметило обеспечение энергетической безопасности одной из стратегических целей страны», — сказал он.

Также Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан с момента обретения независимости в своей политике всегда на первый план ставит региональное сотрудничество, пишет «CA-News».

«С полной ответственностью заявляю, что мы, продолжая эту добрую традицию своих предков, никогда и никоим образом не оставим своих соседей без воды. Более того, повторно заявляю, что мы готовы путем привлечения отечественных и зарубежных инвестиций реализовать проект по обеспечению всех жителей стран Центральной Азии качественной питьевой водой из Сарезского озера, которой навеки хватит народам региона», — подытожил таджикский президент.

ИА REGNUM отмечает, что обращение Рахмона, вероятно, адресовано к руководству Узбекистана. 29 октября в Таджикистане началось строительство плотины Рогунской гидроэлектростанции, чья мощность должна будет составить 3600 МВт. В церемонии принял участие президент страны Эмомали Рахмон, который за рулем бульдозера засыпал гравием русло реки Вахш, для изменения его направления и создания водохранилища.

Руководство соседнего Узбекистана неоднократно выступало против возведения этого гидроэнергетического объекта. Ташкент опасается проблем в агропромышленном секторе, которые могут возникнуть из-за резкого снижения уровня воды в реке Амударье. По мнению узбекского руководства и привлеченных им экспертов, строительство плотины при Рогунской ГЭС также несет опасность из-за своих размеров (335 м) и дислокации в сейсмически активной зоне.