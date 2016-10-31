Москва, 31 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Москве ожидается еще больший рост количество отелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу МТПП Сергей Абрамов комментируя планы столичных властей увеличить номерной фонд отелей к 2018 году.

Travel.ru Действующий отель. Москва

«Волнения по этому поводу не должно быть ни у кого в случае, если продолжится активное строительство и введение в эксплуатацию гостиниц в городе. В принципе, Москва уже готова к Чемпионату мира по футболу», — сообщил Абрамов.

С таким мнением согласилась и директор по развитию бизнеса департамент въездного туризма UTS Group Светлана Гаевич. Как она отметила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, в первую очередь в городе необходимо следить за качеством отельной базы. «Есть города, где гостиниц достаточно, — это Москва, Казань, Сочи, а есть там, где их очевидно не достает — это Саранск, Калининград и Волгоград», — уточнила она.

При этом, эксперт подчеркнула, что в столице ощущается нехватка отелей класса три звезды европейского уровня.

Напомним, в Москве проводят работу по классификацию отелей к Чемпионату мира по футболу ЧМ-2018. Изначально планировалось, что в городе пройдут классификацию 395 отелей. Согласно новым планам властей, цифра вырастает до 1000 гостиниц.

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Ранее представитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы Константин Горяинов заявил, что в 2018 году в столице необходимо обеспечить местами в отелях порядка 1,5 млн человек. На данный момент единовременно в городе могут разместиться в отелях порядка 100 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергй Собянин сообщил, что за 2015 год было введено в эксплуатацию около 6 тысяч гостиничных номеров.