Орел, 31 октября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Вандалы надели на голову памятнику Ивану Грозному в Орле мешок. В зубах у коня, на котором сидит русский царь, повешена табличка «Духота-то какая, темнота». Фото выложено в социальной сети «ВКонтакте».

Victor Задержание

Совершавший акт вандализма задержан. Об этом сообщил губернатор Орловской области Вадим Потомский, передаёт Life.

Задержанный — житель Ярославля. Цель его акции была — «прославиться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник официально называется «Основанию города», подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры. Официальное открытие памятника прошло 14 октября.