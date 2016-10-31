Москва, 31 октября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. На первом участке строительства моста через Керченский пролив — между береговой линией и Тузлинской косой — завершена работа над фундаментами 46 автодорожных и железнодорожных опор. Для этого строители обустроили почти 700 буронабивных свай и погрузили 32 трубосваи, сообщается на сайте Росавтодора.

Kerch-most.ru Строительство моста

На автодорожной части моста с применением буронабивных свай создаются опоры с первой по 19-ю. В их фундаментах от 16 до 28 свай такого типа. Остальные опоры на этом участке формируются на трубчатых сваях.

Kerch-most.ru Свайные работы

Буронабивные сваи Крымского моста — это скважины диаметром 1200 и 1500 мм и глубиной от 24 до 57 метров, заполненные арматурой и бетонной смесью. На таманском берегу, где прочные слои грунта залегают на сравнительно небольших глубинах, применение такого типа свай — оптимальный вариант. При этом сваи сооружаются не только вертикально, но и наклонно, а у буронабивных столбов железной дороги в месте опирания на грунт создано еще и уширение в 2800 мм.

Всего для сооружения моста через Керченский пролив предстоит погрузить более 7 тысяч свай трех типов. Кроме буронабивных, применяются железобетонные призматические (квадратные в сечении) сваи.

Напомним, работы по строительству Керченского моста развернуты на 8 участках — как на автодорожной, так и на железнодорожной составляющих. Погружено более 2,9 тысячи свай разного типа, готовы 154 опоры, в работе — еще более 140 опор, включая две фарватерные.

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Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость Крымского моста — 19 км. Мост состоит из двух частей: автомобильной на четыре с пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки; железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки. Движение по Керченскому мосту планируется запустить в декабре 2018 года.

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