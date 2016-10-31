Вашингтон, 31 октября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Земля в период с 15 по 29 ноября 2016 года в результате взаимного расположения, которое примут Венера и Юпитер, окажется в полной темноте. С таким заявлением выступил глава NASA Чарльз Болден, сообщили в пресс-службе космического агентства.

NASA Cолнце

Болден заявил, что обе планеты будут так расположены по отношению друг к другу, что свечение Венеры существенно усилится. В результате, в космос будет выплеснут поток водорода, который войдет в контакт с Солнцем.

В результате, на солнечной поверхности произойдёт мощный взрыв, и Солнце сменит оттенок — он будет синеватым. В таком состоянии наше светило пробудет порядка двух недель.